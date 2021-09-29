كل لقاح في يد .. آثار الجمع بين لقاح كورونا ومصل الإنفلونزا

مر ما يقرب من عامين على ظهور فيروس كورونا المستجد، الذي اجتاح العالم وحصد ملايين من الاصابات والوفيات،إلا أن الوضع الآن أصبح أقل خطرا بعد الوصول إلى لقاح كورونا أصبح الوضع تحت السيطرة ولكن مع دخول فصل الشتاء وظهور الانفلونزا الموسيمية عاد القلق من جديد بين المواطنين خوفا من تعارض أخذ لقاح كورونا والجمع بينه وبين مصل الانفلونزا الموسمية.

الجمع بين لقاح كورونا ومصل الانفلونزا

ردت الدكتورة أمل شحاتة المدير الطبى بالمصل واللقاح، عبر صفحة المركز الرسمية، عن تساؤلات المواطنين ، حول لقاح الإنفلونزا الموسمية ، وقدمت مجموعة من النصائح للراغبين في الحصول علي التطعيم .

قال الدكتور بيتر تشوماكوف، رئيس مختبر تكاثر الخلايا بمعهد أنغيلغارد لعلم الأحياء الجزيئي، إن المصابين بنزلات البرد أو الإنفلونزا أو الالتهابات الفيروسية التنفسية الحادة محميون من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد تشوماكوف، العضو في الأكاديمية الروسية للعلوم، في لقاء لموقع “ru.ura ”، أن الأشخاص المصابين بـ الإنفلونزا ونزلات البرد والالتهابات الفيروسية التنفسية الحادة غير معرضين للإصابة بفيروس كورونا المستجد ولا يمكن أن يصابوا به.

أشار “ بيتر تشوماكوف” إلى أنه قريبا بعد تماثلهم للشفاء يمكن أن يصابوا بفيروس كورونا وأن المرض قد يسير بشكل أصعب نظرا لتداعيات الإصابة بالمرض السابق.

وأفاد العالم الروسي بأن الشخص المريض بفيروس تنفسي لا يمكن أن يصاب بفيروس آخر في نفس التوقيت لأن جسده يخلق الإنترفيرون، وهو بروتين مضاد للفيروسات يحمي من الإصابة الثانية، وهو ما يجعل الإصابة بـ الإنفلونزا وكورونا في آن واحد مستحيلة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول اثار الجمع بين لقاح كورونا ومصل الانفلونزا الموسمية من خلال الفيديوجراف التالي: