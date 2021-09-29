عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

كل لقاح في يد .. آثار الجمع بين لقاح كورونا ومصل الإنفلونزا

لقاحات كورونا
لقاحات كورونا

مر ما يقرب من عامين على ظهور فيروس كورونا المستجد، الذي اجتاح العالم وحصد ملايين من الاصابات والوفيات،إلا أن الوضع الآن أصبح أقل خطرا بعد الوصول إلى  لقاح كورونا أصبح الوضع تحت السيطرة ولكن مع دخول فصل الشتاء وظهور الانفلونزا الموسيمية عاد القلق من جديد بين المواطنين خوفا من تعارض أخذ لقاح كورونا والجمع بينه وبين مصل الانفلونزا الموسمية.

الجمع بين لقاح كورونا ومصل الانفلونزا 

ردت  الدكتورة أمل شحاتة المدير الطبى بالمصل واللقاح، عبر صفحة المركز الرسمية،  عن تساؤلات المواطنين ، حول لقاح  الإنفلونزا الموسمية ، وقدمت مجموعة من النصائح للراغبين في الحصول علي التطعيم . 

قال الدكتور بيتر تشوماكوف، رئيس مختبر تكاثر الخلايا بمعهد أنغيلغارد لعلم الأحياء الجزيئي، إن المصابين بنزلات البرد أو الإنفلونزا أو الالتهابات الفيروسية التنفسية الحادة  محميون من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد تشوماكوف، العضو في الأكاديمية الروسية للعلوم، في لقاء لموقع “ru.ura ”، أن الأشخاص المصابين بـ الإنفلونزا ونزلات البرد والالتهابات الفيروسية التنفسية الحادة غير معرضين للإصابة بفيروس كورونا المستجد ولا يمكن أن يصابوا به.

أشار “ بيتر تشوماكوف” إلى أنه قريبا بعد تماثلهم للشفاء يمكن أن يصابوا بفيروس كورونا وأن المرض قد يسير بشكل أصعب نظرا لتداعيات الإصابة بالمرض السابق.

وأفاد العالم الروسي بأن الشخص المريض بفيروس تنفسي لا يمكن أن يصاب بفيروس آخر في نفس التوقيت لأن جسده يخلق الإنترفيرون، وهو بروتين مضاد للفيروسات يحمي من الإصابة الثانية، وهو ما يجعل الإصابة بـ الإنفلونزا وكورونا في آن واحد مستحيلة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول اثار الجمع بين لقاح كورونا ومصل الانفلونزا الموسمية من خلال الفيديوجراف التالي:

لقاح كورونا مصل الأنفلونزا لقاح كورونا

موضوعات متعلقة

فيديوجراف.. ربطوها من رجليها.. لعبة الإعصار تنهي حياة طفلة الإسكندرية

فيديوجراف| طوابير البنزين تغزو لندن .. أزمة نقص الوقود تهدد بريطانيا

"فيديوجراف" مبعرفش أطنش.. أبرز تصريحات السيسي خلال افتتاح محطة بحر البقر

فيديوجراف.. أكبر محطة لتحلية المياه.. بحر البقر تدخل موسوعة جينيس

مشرد ومخمور.. ظهور غريب للممثل الأمريكي نيكولاس كيدج

فيديوجراف.. 3 أطفال بدلا من اثنين.. الصين تعدل قانون الإنجاب

فيديوجراف.. غير متخصص.. وفاة طفلة عن طريق حقنة بالخطأ من صيدلي

فيديوجراف| بعضهن اعترف .. نجمات لجأن إلى عمليات التجميل

ترشيحاتنا

قرار جمهوري بسحب تعيين مندوب مساعد بمجلس الدولة

مفكر سياسي: اهتمام إقليمي ودولي بضرورة إخلاء ليبيا من المرتزقة والمقاتلين الأجانب

تعرف علي تطورات إصابة حسين الشحات وياسر ابراهيم

رئيس الوزراء يتابع مع وزير الري استعدادات أسبوع القاهرة الرابع للمياه 2021

أمين عام البرلمان العربي يبحث التعاون المشترك مع نظيره «للطفل»

رئيس الوزراء: محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر " إعجاز" بكل ما تعنيه الكلمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد| لحظة اشتعال النيران داخل منطقة مطاعم جليم بالإسكندرية

غدا..غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم من الـ 10 مساء

دهستها سيارة نقل وأمر الرئيس بعلاجها.. والد الطفلة منة الله يعلن وفاة ابنته

مشادة مع كارتيرون..شوبير يعلن تمرد لاعبي الزمالك عن خوض التدريبات

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاربعاء 29-9-2021

التفاصيل الكاملة لقرار كيروش بتنصيب محمد صلاح قائدا لمنتخب مصر

صحيفة تكشف عن مبيعات إسرائيل السرية العسكرية لدولة عربية

محمد صلاح ينافس نفسه ويحقق إنجازاً جديداً مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون يتألقان في العرض الخاص لفيلم جيمس بوند الجديد No Time to Die

بكاء وانهيار 7 ملايين .. مشاهد لا تنسى في جنازة عبد الناصر

شاهد.. توافد نجوم فيلم جيمس بوند الجديد على السجادة الحمراء للعرض الخاص

رئيس الأركان يتفقد الحالة الأمنية بشمال سيناء.. فيديو وصور

فيديو

كل لقاح في يد .. آثار الجمع بين لقاح كورونا ومصل الإنفلونزا

من الطلاق إلى هي دلوقتي غير محجبة.. تصريحات والد حلا شيحة المثيرة

فيديوجراف| السالمونيلا تعود.. انتشار وباء في 29 ولاية أمريكية

فيديو جراف| سرعة جنونية.. سباق التريلات يثير الذعر بمدينة نصر

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «2»

د. هشام فهمى يكتب: إنشاء وحدات ادارة محلية جديدة متكاملة الخدمات

فرج القاسمي يكتب: ناصر الذي لم يفارق بيتنا وقلوبنا حتي الأن

صباح الحكيم تكتب: أين نحن من الـ«ايكا تكنولوجي»؟

ليلى موسى تكتب: هل سينهي الروس حظوظ التواجد التركي في سوريا؟

د.جوزيف رامز أمين يكتب: تأملات فى مسار الدبلوماسية المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: استوصوا بهن.. كيف نرى السيدة المطلقة؟

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

هويدا دويدار

كرماء ولكن !

محمد نوار

القاف «سيركل» وعليها نقطتين!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: عقيدة بايدين الاستراتيجية.. أفغانستان والعالم

بهجت العبيدي

هل يحقق الإنسان الخلود على الأرض؟!

أحمد فرغلى رضوان

نبيلة عبيد.. لماذا التجاهل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ