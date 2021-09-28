لا مجال للنقاش حول المناهج.. وزير التعليم يعلن عن مؤتمر صحفي هام

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن مناهج الصف الرابع الابتدائي لم يتم طرحها حتى الآن.

وأضاف طارق شوقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" شغل المناهج والتقييم لا يحدث على السوشيال ميديا والوزارة ليست في انتظار رأي غير المختصين في المناهج ".

وتابع طارق شوقي :" المناهج تضعها المؤسسات الحكومية بكل خبرائها، ولن نتناقش حول المنهج الدراسي، وهذا ليس مجالا للنقاش من غير المتخصصين".

وأكمل طارق شوقي: «سيتم عقد مؤتمر صحفي لشرح فلسفة النظام التعليمي الجديد في الصف الرابع الابتدائي»، مضيفا: «مناهج الصف الرابع الابتدائي بفلسفة جديدة وامتحانات هذه المناهج لها شكل آخر».

ولفت طارق شوقي: «نقدم أعلى مستوى من المناهج بمعايير دولية لتوفير مستوى تعليمي موازي للطالب في سنغافورة وأمريكا ».

