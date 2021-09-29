ثقافة الإسكندرية تناقش الفرق بين الإقتصاد والإسراف

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، عدد من الفعاليات الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأسكندرية بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى برئاسة أحمد دروب ش، حيث عقد الفرع محاضرة بعنوان "الإقتصاد والإسراف في الشريعة وتطبيقه على ترشيد الاستهلاك" بمكتبة النزهة بفرع الإسكندرية.

وتحدث خلالها الشيخ محمد موسى دياب من منطقة وعظ الاسكندرية، عن الفرق بين الإقتصاد والإسراف وعلاقتهم بالتدبير والتبذير، مشيرا إلى أن الدين الاسلامي يحث على الإقتصاد وعدم الاسراف في شتى شئون الحياة أسوة بالرسول الكريم، واختتم حديثه بأهمية تطبيق ترشيد الاستهلاك في كل ما يتعلق بحياتنا وما يعود به بالنفع على توفير موارد الفرد والمجتمع.

أقام بيت ثقافة ٢٦ يوليو محاضرة بعنوان "الإطار التاريخي والأثري لمدينة رشيد" تحدث خلالها المؤرخ إبراهيم عناني عضو اتحاد المؤرخين العرب، ومؤلف كتاب رشيد فى التاريخ، عن نشأة مدينة رشيد وأهم المعالم السياحية والتاريخية بها منها بيت زبيدة، وقصر الملك فاروق في إدفينا وطاحونه أبو شاهين.

كما تناول دور أهل رشيد في الدفاع عن أرض الوطن خلال فترة الحملة الفرنسية؛ كما نظم البيت لقاء لمناقشة رواية "القلب البديل" للكاتب العراقي محمود جاسم النجار، والتي تتناول عدة موضوعات منها، مكافحة الإرهاب الذي صاحب الغزو الأمريكي للعراق ومقاومة الفساد، وتعميق روح الوطنية لدى الفرد والمجتمع وذلك بحضور الكاتب محمد الفخراني.

وفي اللقاء الأسبوعي لورشة كتابة القصة القصيرة بقصر ثقافة الشاطبي، تحدث الأديب علاء أحمد عن مفهوم بناء الشخصية مع التطبيق على قصة "شرف اللصوص"، إلى جانب مناقشة أعمال الأعضاء، بينما أقام مرسم الطفل ورشة رسم موضوعات حرة باستخدام الألوان الفلومستر والخشب.