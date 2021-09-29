عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ثقافة الإسكندرية تناقش الفرق بين الإقتصاد والإسراف

صدى البلد

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، عدد من الفعاليات الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأسكندرية بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى برئاسة أحمد دروب ش، حيث عقد الفرع محاضرة بعنوان "الإقتصاد والإسراف في الشريعة وتطبيقه على ترشيد الاستهلاك" بمكتبة النزهة بفرع الإسكندرية.

 

وتحدث خلالها الشيخ محمد موسى دياب من منطقة وعظ الاسكندرية، عن الفرق بين الإقتصاد والإسراف وعلاقتهم بالتدبير والتبذير، مشيرا إلى أن الدين الاسلامي يحث على الإقتصاد وعدم الاسراف في شتى شئون الحياة أسوة بالرسول الكريم، واختتم حديثه بأهمية تطبيق ترشيد الاستهلاك في كل ما يتعلق بحياتنا وما يعود به بالنفع على توفير موارد الفرد والمجتمع.

 

أقام بيت ثقافة ٢٦ يوليو محاضرة بعنوان "الإطار التاريخي والأثري لمدينة رشيد" تحدث خلالها المؤرخ إبراهيم عناني عضو اتحاد المؤرخين العرب، ومؤلف كتاب رشيد فى التاريخ، عن نشأة مدينة رشيد وأهم المعالم السياحية والتاريخية بها منها بيت زبيدة، وقصر الملك فاروق في إدفينا وطاحونه أبو شاهين.

 

كما تناول دور أهل رشيد في الدفاع عن أرض الوطن خلال فترة الحملة الفرنسية؛ كما نظم البيت لقاء لمناقشة رواية "القلب البديل" للكاتب العراقي محمود جاسم النجار، والتي تتناول عدة موضوعات منها، مكافحة الإرهاب الذي صاحب الغزو الأمريكي للعراق ومقاومة الفساد، وتعميق روح الوطنية لدى الفرد والمجتمع وذلك بحضور الكاتب محمد الفخراني.

txt

ثقافة القليوبية تشارك في حملة طرق الأبواب

txt

رئيس جامعة بنها: حريصون على نشر ثقافة ريادة الأعمال وتأهيل الطلاب لسوق العمل

وفي اللقاء الأسبوعي لورشة كتابة القصة القصيرة بقصر ثقافة الشاطبي، تحدث الأديب علاء أحمد عن مفهوم بناء الشخصية مع التطبيق على قصة "شرف اللصوص"، إلى جانب مناقشة أعمال الأعضاء، بينما أقام مرسم الطفل ورشة رسم موضوعات حرة باستخدام الألوان الفلومستر والخشب.

ثقافة أخبار ثقافة ثقافة الاسكندريه ثقافة أحمد بهاء الدين

موضوعات متعلقة

ثقافة القليوبية تشارك في حملة طرق الأبواب

رئيس جامعة بنها: حريصون على نشر ثقافة ريادة الأعمال وتأهيل الطلاب لسوق العمل

ترشيحاتنا

الدحيل يطرح 2.5 مليون دولار راتبا سنويا على "معلول".. والأهلي يرفع عرضه

محامي شيكابالا: سنتجه إلى الفيفا بشرط.. والجبلاية مُلزمة بتنفيذ العقوبة حال تخفيضها

الأهلي يفتح الباب أمام أشرف بن شرقي

عضو رابطة الأندية المحترفة: حسم مستقبل الدوري الجديد السبت المقبل

أمريكا على شفا إغلاق حكومي كارثي.. نسخة بايدن ستكون أسوأ من ترامب

كريم شحاتة: الزمالك يعرض على بن شرقي 4 ملايين دولار شرطًا جزائيًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح ينافس نفسه ويحقق إنجازاً جديداً مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا

السعودية تعلن موعد عودة طلبة الابتدائي ورياض الأطفال إلى المدارس

بعد شائعات طلاق حلا شيحة .. رد فعل مفاجئ من معز مسعود

شوبير يكشف مفاجأة بشأن استبعاد محمد عبد الشافي من معسكر منتخب مصر

هل يتم تأجيل العام الدراسي بسبب كورونا ؟.. وزير التعليم يجيب

الزمالك يزف بشرى لجماهيره بشأن تجديد عقد أشرف بن شرقي

الرواتب السنوية.. أزمة كبرى في الأهلي بسبب قفشة ومحمد شريف

قبل البكاء على والديها.. شاهد دنيا سمير غانم أثناء وضع المكياج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون يتألقان في العرض الخاص لفيلم جيمس بوند الجديد No Time to Die

بكاء وانهيار 7 ملايين .. مشاهد لا تنسى في جنازة عبد الناصر

شاهد.. توافد نجوم فيلم جيمس بوند الجديد على السجادة الحمراء للعرض الخاص

رئيس الأركان يتفقد الحالة الأمنية بشمال سيناء.. فيديو وصور

فيديو

فيديوجراف.. حياتي اتغيرت .. الفنانة ندى رحمي تكشف سر فقدان وزنها

وزارة الطيران بشركاتها تتواجد في أكبر تجمع ثقافي بالعالم "إكسبو دبي 2020".. فيديو

فيديو جراف| حد ياخد منها المايك.. تفاصيل مشادة غادة إبراهيم وإيناس الدغيدي

فيديو جراف| شوكة عبدالناصر.. كل ما تريد معرفته عن برج القاهرة

المزيد

ساحة رأي

د. هشام فهمى يكتب: إنشاء وحدات ادارة محلية جديدة متكاملة الخدمات

فرج القاسمي يكتب: ناصر الذي لم يفارق بيتنا وقلوبنا حتي الأن

صباح الحكيم تكتب: أين نحن من الـ«ايكا تكنولوجي»؟

ليلى موسى تكتب: هل سينهي الروس حظوظ التواجد التركي في سوريا؟

د.جوزيف رامز أمين يكتب: تأملات فى مسار الدبلوماسية المصرية

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

هويدا دويدار

كرماء ولكن !

محمد نوار

القاف «سيركل» وعليها نقطتين!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: عقيدة بايدين الاستراتيجية.. أفغانستان والعالم

بهجت العبيدي

هل يحقق الإنسان الخلود على الأرض؟!

أحمد فرغلى رضوان

نبيلة عبيد.. لماذا التجاهل!

ريهام مازن

ألا يتم مراجعة محتوى الإعلانات؟

نهال علام

تنابلة السلطان

اﻟﻤﺰﻳﺪ