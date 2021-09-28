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تعليم

بشرى للمجتمع السويفي

تخريج مهندسين بقدرات عالية.. افتتاح قسم الهندسة الكهربائية بجامعة بني سويف

صدى البلد

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، عن موافقة لجنة القطاع الهندسي على افتتاح قسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة، واعتماد لائحة الإطار المرجعي ٢٠٢٠ لقسم الهندسة المدنية وقسم الهندسة المعمارية، وذلك في إطار حرص الجامعة على توفير كافة التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل داخل محافظة بني سويف.

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وأكد رئيس جامعة بني سويف، على توفير الإمكانيات المادية والبشرية للقسم الجديد، والانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة وخاصة المعامل، مشيراً  أن القسم  يهدف إلى تخريج مهندسين ذوي قدرات عالية في مجالات الهندسة الكهربائية، وتأهيلهم للعمل في المؤسسات الصناعية، لاسيما وأن محافظة بني سويف من المحافظات الواعدة في مجال الصناعة وبها العديد من المناطق الصناعية المميزة والمصانع العالمية بإستثمارات تتواكب مع خطة الدولة نحو التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر2030.

وأضاف رئيس جامعة بني سويف، أن كلية الهندسة تعتبر إحدى الكليات التعليمية والبحثية ذات الوجه الإيجابي والمشرق في قطاع التعليم العالي وتعد بمثابة صرح علمي يعمل على تأهيل متخصصين ذوي كفاءة لمواكبة التطور والتقدم التقني العالمي.

ووجه الدكتور أحمد محمد حسن عميد كلية الهندسة، الشكر والتقدير إلي الدكتور منصور حسن على الدعم المستمر للكلية وحرصه الشديد على استكمال الأقسام، معلنا عن بدء تنسيق قبول الأقسام فور صدور القرار الوزاري.

أجري الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، جولة تفقدية بمراكز تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا للاطمئنان على سير العمل، بعدما خصصت الجامعة 12 مركز لقاح تم تجهيزهم لتلقي التطعيم داخل الحرم الجامعي غرب وشرق النيل بالمجان.

وأكد منصور حسن أن الجامعة وضعت خطة متكاملة للتطعيم تنفيذا لتعليمات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تطعيم طلاب الجامعات.

وأضاف رئيس جامعة بني سويف، أنه تم تطعيم 29 ألف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب القدامى والجدد بلقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الجامعة وبعضوية نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعميد كلية الطب، وأمين عام الجامعة، والمدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنى سويف، ومدير إدارة اللجنة الطبية. 

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