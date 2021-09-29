الاقتصاد العالمي في خطر حقيقي.. أزمة طاقة تضرب الصين وأوروبا.. وكارثة هبوط الأسواق العالمية وزيادة التضخم تهدد بشبح ركود 2008

تواجه الصين أزمة عنيفة في إمدادات الطاقة، وهي أزمة من الممكن أن تدمر العالم والصين تمامًا مثلما تسببت أزمة إيفرجراند في إحداث كارثة من خلال نظامها المالي، وتواجه أوروبا منذ أسابيع ارتفاعًا شديدًا في أسعار الغاز الطبيعي والبنزين، بينما تواجه الصين - ثاني أكبر اقتصاد في العالم - نقصًا شديدًا في الكهرباء يعطل عمل المصانع.

وتأتي أزمة الطاقة في الصين مدفوعة بزيادة الطلب على الكهرباء وارتفاع أسعار الفحم والغاز، بالإضافة إلى قرارات صارمة من بكين لخفض الانبعاثات.

وستؤثر الأزمة الجديدة أولاً قطاع الصناعات التحويلية العملاقة في البلاد: من مصاهر الألمنيوم إلى منتجي المنسوجات ومصانع معالجة فول الصويا، حيث يتم إصدار أوامر للمصانع للحد من النشاط أو إغلاقها تماماً.

وفشل ما يقرب من نصف مقاطعات الصين البالغ عددها 23، في تحقيق أهداف استهلاك الطاقة التي حددتها بكين، وتتعرض الآن لضغوط للحد من استخدامها. ومن بين الأكثر تضرراً جيانجسو وتشجيانج وجوانجدونج - وهي ثلاث قوى صناعية تمثل ما يقرب من ثلث اقتصاد الصين.

وحذر محللو نومورا هولدينج: "مع تركيز اهتمام السوق الآن على قيود إيفرغراند، وقيود بكين غير المسبوقة على قطاع العقارات، قد يكون هناك صدمة كبيرة أخرى من جانب العرض قد تم التقليل من شأنها أو حتى تفويتها".

تأثير جائحة كورونا

وعلي الرغم من تأثير جائحة كورونا على تخفيض إنتاج الفحم والغاز، تأتي أزمة الطاقة في الصين من صنعها، حيث يحاول الرئيس شي جين بينغ ضمان سماء زرقاء في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في فبراير المقبل ويظهر للمجتمع الدولي أنه جاد في إزالة الكربون من الاقتصاد.

وتضاعفت العقود الآجلة للفحم في الصين أكثر من 4 أضعاف في الشهر الماضي، محطمة أرقاماً قياسية جديدة مراراً وتكراراً حيث تقيد المخاوف بشأن سلامة المناجم والتلوث الإنتاج المحلي بينما تواصل حظر الشحنات من أكبر مورد في أستراليا.

ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي من أوروبا إلى آسيا إلى أعلى مستوياتها الموسمية حيث تحاول البلدان المزايدة على بعضها البعض للإمدادات سريعة النضوب.

وفي زيادات الطاقة في فصل الشتاء السابقة في الصين، تحول الكثيرون إلى مولدات الديزل لسد النقص في الطاقة من شبكة الكهرباء. وقال تسنغ هاو، كبير الخبراء في شركة الاستشارات شانشي جينتشينج إنيرجي، إن الخطر في العام هو أن السياسات الحكومية قد حدت من قدرة صناعة الطاقة على زيادة الإنتاج لتلبية زيادة الطلب.

وقلصت شركة يونان للألمنيوم إنتاجها، وهي شركة منتجة للمعادن بقيمة 9 مليارات دولار تستخدم في كل شيء من السيارات إلى علب الصودا، بسبب ضغوط بكين. كما وصلت الصدمة إلى قطاع الأغذية العملاق في الصين. وصدرت أوامر بإغلاق كسارات فول الصويا، التي تعالج المحصول إلى زيوت صالحة للأكل وعلف للحيوانات، هذا الأسبوع في مدينة تيانجين.

وفي جيانجسو، وهي مقاطعة بالقرب من شنجهاي ذات اقتصاد كبير مثل كندا، أغلقت مصانع الصلب وأوقفت بعض المدن أنوار الشوارع.

وفي مقاطعة تشجيانج، تم إغلاق حوالي 160 شركة كثيفة الاستهلاك للطاقة بما في ذلك شركات المنسوجات. وأثناء وجودها في لياونينج في أقصى الشمال، أمرت 14 مدينة بقطع طارئ للتيار الكهربائي ألقي باللوم فيه جزئياً على ارتفاع أسعار الفحم.

وقال لاري هو، رئيس اقتصاديات الصين في مجموعة "ماكواري": "يبدو أن صانعي السياسات على استعداد لقبول نمو أبطأ في بقية هذا العام من أجل تلبية هدف انبعاثات الكربون". "يمكن تحقيق هدف الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 6% بسهولة، ولكن ليس من السهل تحقيق أهداف الانبعاثات نظراً للنمو القوي في النصف الأول".

قمة المناخ

مع قدوم فصل الشتاء، يكون من المتوقع في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، أن يرفع أسعار الغاز الطبيعي أكثر في معظم أنحاء العالم.

ولذلك، يجب أن ينصب التركيز علي قمة المناخ التي تعقدها الأمم المتحدة، والشيء الرئيسي الذي يجب مراقبته في جلاسكو، هو ما إذا كانت الأزمات العالمية تؤثر علي عملية إنتاج الطاقة، أو أن القرارات المحلية للدول ترفع من أسعار الطاقة، من خلال الضرائب المفروضة أو سياسات أخرى.

أزمة اقتصادية وزيادة التضخم

تراجعت الأسهم العالمية لليوم الثالث على التوالي، في حين ارتفعت عائدات السندات ومقاييس توقعات التضخم على جانبي المحيط الأطلسي وسط القلق بشأن احتمال قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة.





وتوقع صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي أن صانعي السياسة على استعداد لرفع أسعار الفائدة في عام 2022 ومن المرجح أن يبدأ البنك في خفض مشترياته الشهرية من السندات في أقرب وقت في نوفمبر.

وسيدلي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، ووزيرة الخزانة جانيت يلين، بشهادتهما في جلسة استماع للكونجرس في الولايات المتحدة الساعة 1400 بتوقيت جرينتش. سيكون الاهتمام الوثيق أيضًا منصباً على صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي الذين يتحدثون في منتدى البنك المركزي الأوروبي، بدءًا من رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، في الساعة 1200 بتوقيت جرينتش.

انخفض مقياس MSCI للأسهم في جميع أنحاء العالم (.MIWD00000PUS) بنسبة 1.04 ٪. كما كانت المؤشرات الأمريكية منخفضة عند افتتاح التعاملات.



وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 122.85 نقطة أو 0.35٪ إلى 34746.52 نقطة، وخسر ستاندرد آند بورز 500 41.58 نقطة أو 0.94٪ إلى 4401.53 نقطة، وتراجع مؤشر ناسداك المجمع 251.19 نقطة أو 1.68٪ إلى 14718.79.



وصل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 1.5444٪، وهو أعلى مستوى منذ 17 يونيو، مما أدى إلى ارتفاع عائدات سندات منطقة اليورو في أعقابه. ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين إلى أعلى مستوياتها في 18 شهرًا.



قفز مقياس السوق لتوقعات التضخم في منطقة اليورو إلى 1.8308٪، وهو أعلى مستوى منذ 2015. وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية المحمية من التضخم (TIPS) لمدة 10 سنوات إلى -0.82٪، وهو أعلى مستوى منذ أواخر يونيو.

وقالت سارة هيوين، كبيرة الاقتصاديين في بنك ستاندرد تشارترد:"إن عمليات البيع في أسواق السندات مرتبطة بقراءة الأسواق للبيانات الأخيرة الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا باعتبارها أكثر تشددًا فيما يتعلق بتوقيت رفع أسعار الفائدة".



وأضافت:"يبدو أن تعليقات باول بالأمس تشير إلى مزيد من التوتر بشأن التضخم وقد كان لذلك تأثير على عوائد سندات الخزانة. ويبدو أن عدم اليقين بشأن كيفية انتقال ما يسمى بالعوامل المؤقتة فوق ارتفاع أسعار الطاقة يثير الأعصاب بشأن التضخم الذي أصبح جزءًا لا يتجزأ".

أدى ارتفاع العائدات إلى الضغط على أسهم التكنولوجيا عالية النمو في بداية التداول في أوروبا، بينما أثرت الإشارات الجديدة على التباطؤ في الاقتصاد الصيني أيضًا على معنويات المستثمرين.



وخسر مؤشر STOXX 600 لعموم أوروبا (.STOXX) 1.61٪.



قال سيباستيان جالي كبير استراتيجيي الماكرو في شركة "نورديا لإدارة الأصول":"تواجه سوق الأسهم العالمية صعوبات في الارتفاع وسط جدار من المخاوف حيث من المحتمل أن تؤدي أزمة الطاقة وإعادة التسعير في الولايات المتحدة (والاتحاد الأوروبي على مدار الشهر) إلى تغيير توقيت وسرعة زيادة أسعار الفائدة في المستقبل أو على الأقل التناقص".

كما عزز ارتفاع العوائد الدولار، حيث ارتفع المؤشر الذي يقيس قوته إلى أعلى مستوى في خمسة أسابيع، وصعد مؤشر الدولار 0.383٪، مع تراجع اليورو 0.18٪ إلى 1.1673 دولار.

في وقت سابق في آسيا، كانت اتجاهات الأسهم مختلطة حيث أثرت تداعيات أزمة ديون شركة التطوير العقاري الصينية "إيفرجراند" ونقص الطاقة المتزايد في الصين على المعنويات.

انخفض مؤشر نيكي الياباني (.N225) بنسبة 0.2٪ بعد خفض خسائره الأولية إلى النصف. ارتفع مؤشر الصين للشركات الكبرى CSI300 (.CSI300) بنسبة 0.1٪ حيث ارتفع مؤشر هانج سينج في هونج كونج (.HIS) بنسبة 1.34٪، بعد سلسلة من الجلسات السلبية الأخيرة.

وخلال التعاملات الآسيوية، وصل سعر خام برنت إلى 80 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، مدفوعاً ببدء الاقتصادات الإقليمية في الانفتاح من جديد عقب عمليات الإغلاق بسبب جائحة كورونا ومخاوف الإمدادات.

بعض "الأخبار الإيجابية" في قطاع العقارات



ارتفعت مؤشرات العقارات الرئيسية في هونج كونج والبر الرئيسي للصين بنسبة 3٪ إلى 8٪ بعد تعهد بنك الصين الشعبي (OBOC) بدعم مالكي المنازل.

لا يزال المستثمرون على أهبة الاستعداد بشأن مستقبل "إيفرجراند"، التي فشلت في الوفاء بالموعد النهائي لدفع الفائدة لحاملي السندات في الخارج.

وأمام "إيفرجراند" 30 يومًا لتسديد الدفعة قبل أن تتخلف عن السداد وتقوم سلطات شينزين الآن بالتحقيق في وحدة إدارة الثروات التابعة للشركة.

نخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في شهر ونصف الشهر. وتراجع الذهب الفوري 0.9 بالمئة إلى 1733.50 دولار للأوقية. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.95 بالمئة إلى 1733.40 دولار للأوقية.

هل يتكرر ركود 2008؟



يتوقع حاملو السندات (ديون الشركة) ومستثمرو الأسهم ووكالات التصنيف الائتماني تخلف "إيفرجراند" عن السداد، ويقولون إن إعادة هيكلة الديون أمر شبه حتمي. شعرت الأسواق العالمية بالفعل بالموجات الصدمية، يوم الاثنين، مما تسبب في خسائر حتى في الشركات التي ليس لها صلة واضحة بالصين أو قطاع العقارات.

وتقول وكالة "سبوتنيك" الروسية إنه لا يمكن لأحد فعل أي شيء سوى بكين نفسها، والآن، يحبس المستثمرون في جميع أنحاء العالم أنفاسهم انتظارا لمعرفة ما إذا كانت الحكومة ستتدخل وتقدم خطة إنقاذ، أو ستطالب بإعادة هيكلة الشركة، أو ربما – وذلك السيناريو الكارثي - ستترك القدر يأخذ مجراه وتخاطر بانهيار الشركة المترامية الأطراف واندلاع فوضى محتملة واسعة النطاق.

مع ذلك، من المتوقع أن تتخذ السلطات في بكين قرارا أكثر إيجابية، بدلا من مجرد السماح بانهيار فوضوي يؤدي إلى الإفلاس. تدير الدولة معظم البنوك ويمكن أن تمارس الضغط على الدائنين والموردين والأطراف الأخرى، مما يبقي المخاطر النظامية عند الحد الأدنى.

الضوابط الصارمة للقضاء على الوباء تضر بالفعل بإنفاق التجزئة والسفر في الصين، في حين أن إجراءات خفض أسعار المنازل لها تأثير سلبي، ولو حدث تصحيح للقيم والأسعار في سوق العقارات الصيني، الذي يشكل 28% من اقتصاد الصين و40% من أصول الأسر، سيكون هناك خطرا كبيرا على الاستقرار الاجتماعي.

في أسوأ السيناريوهات، سينتشر الضغط المرتبط بانهيار الشركة عبر النظام المالي العالمي ويؤدي إلى تجميد سوق الائتمان العالمي، ما قد ينتج عنه لحظة جديدة شبيهة بانهيار بنك "ليمان براذرز" الأمريكي في 2008، وتخاطر بتكرار الأزمة المالية العالمية وجر الاقتصاد العالمي إلى الركود.

ربما يشمل ذلك انهيار قطاع العقارات، وارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض الأجور، وحدوث ركود اقتصادي مطول. تمتلك الصين الكثير من الأدوات لمنع ذلك، بالطبع، ويعتقد الكثير في وول ستريت أن بكين ستستخدمها إذا لزم الأمر.

تراجعت قيمة سهم "إيفرجراند" بنسبة 90% تقريبا منذ يوليو من العام الماضي، حيث اتخذت الحكومة الصينية إجراءات صارمة بشأن المضاربة في سوق العقارات. وخسر السهم أكثر من 20% في جلسات التداول الخمس الماضية فقط.

ومع ذلك، قال محللون إن مشاكل ديون شركة التطوير العقاري من غير المرجح أن تسبب نفس تداعيات انهيار بنك الاستثمار الأمريكي "ليمان براذرز" في عام 2008، بحسب تقرير لشبكة "سي إن بي سي".

عندما يتعلق الأمر بحجم التأثير المحتمل على الأسواق المالية الدولية، يشير المحللون إلى فرق كبير بين أزمة "إيفرجراند" وانهيار بنك "ليمان"، حيث تمتلك "إيفرجراند" بالفعل الأراضي التي تطورها، فيما كان يمتلك "ليمان" أصولا مالية.