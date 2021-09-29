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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مشروع ميناء الصيد

حلم صيادي البحيرة علي وشك الانتهاء.. التفاصيل الكاملة لمشروع ميناء الصيد برشيد|شاهد

ميناء الصيد في رشيد
ميناء الصيد في رشيد

حلم طال انتظاره ليجلب الخير لأهالي مدينة رشيد وينقل محافظة البحيرة نقلة نوعية تجعلها من أهم المحافظات علي مستوي الجمهورية والشرق الأوسط، وتحول هذا الحلم إلى واقع بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالبدء في تنفيذه خلال مؤتمر الشباب الذي انعقد بالإسكندرية في نسخته الرابعة.

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تفاصيل مراحل إنشاء مشروع ميناء الصيد برشيد 

مشروع ميناء الصيد بمدينة رشيد، هو أحد المشروعات القومية العملاقة المقامة على أرض مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، على مساحة 48 ألف متر بتكلفة تقديرية بلغت 600 مليون جنيه، سوف يعمل هذا المشروع علي توفر أكثر من 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب وجميع الفئات العمرية، بالإضافة إلى توفير أجود أنواع الأسماك لتجار والمواطنين بأسعار مناسبة .

وقال اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، فى تصريحات خاصة لـ "صدي البلد "، إن إنشاء مشروع ميناء الصيد بمدينة رشيد سيحقق نقلة اقتصادية هائلة بمحافظة البحيرة والمنطقة بأكملها ، بالإضافة إلى توفر أكثر من 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة ،موضحًا أن هذا المشروع يعد جزءًا أساسيًا من خطة تطوير مدينة رشيد، بالإضافة إلى  تنشيط عملية الصيد التي تعد الحرفة الأساسية لمعظم سكان رشيد، وفتح آفاق جديدة للعمل وخلق أسواق منظمة لبيع الأسماك تختفي فيها كل آثار الاحتكار على المستوى المحلى والسعى نحو التصدير إلى الأسواق العالمية.

أكد محافظ البحيرة، أنه تم الانتهاء من نسبة كبيرة من مراحل تنفيذ المشروع وجار العمل على قدم وساق للانتهاء من باقي المراحل وتسليم المشروع فى الموعد المحدد وفقا للمعايير والمواصفات العالمية فى هذا المجال، مشيرًا إلى أنه تم تقديم كافة أشكال الدعم لهذا  المشروع القومى ومتابعة معدلات  التنفيذ وتذليل  العقبات التى تواجه تلك الأعمال الإنشائية.

أوضح محافظ البحيرة، أن المشروع مقام على مساحة 48 ألف متر بتكلفة تقديرية بلغت 600 مليون جنيه، حيث يتكون من رصيف تراكي يستوعب 60 مركب _ ساعة،  ورصيف صيانة المراكب  بونش قدرة 2000 طن، بالإضافة الى ان متوفر في الميناء 3 مصانع للثلج وتعليب الأسماك وشباك الصيد، وورش الصيانة ومخازن معدات وإدارة هندسية ومبني جمركي وسوق الجملة والتجزئة.

وأشار المحافظ إلي أن الميناء يضم ايضا استراحة للعمال ، غرف لمحولات الكهرباء ومستودعات ومحطة وقود وعدد 2 خزان مياه علوي و 2 محطة رفع صرف صحي ومياه أمطار، فضلا عن قيام إدارة حماية الشواطئ .

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