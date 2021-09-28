مصطفى الفقي : الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كان له حضور تاريخى طاغ

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كان له حضور تاريخى طاغ، مؤكدا أن عبد الناصر لم ينحاز إلى رأس المال أو السلطة.

وأضاف مصطفى الفقي، خلال لقاء له لبرنامج “يحدث في مصر” عبر فضائية “ام بي سي مصر"، أنه قد يرى البعض الآن أن حرب اليمن التى دخل فيها عبد الناصر كانت سفه.

هيبة الدولة قوية

وتابع المفكر السياسي، أنه من سمات العصر الناصري والحالي، أن هيبة الدولة قوية، مؤكدا أن عبد الناصر كان كاريزما تعمي الأبصار.

وقال مصطفى الفقي: إنني لست من دراويسش الناصرية، مؤكدا أن عواطفي مع عبد الناصر وعقلي مع الرئيس الراحل السادات