عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لأول مرة .. رسميا ارتفاع أسعار جيتور X95  بالسوق المصرى

جيتور X95 موديل 2022
جيتور X95 موديل 2022

أصدر الوكيل المحلى للعلامة التجارية الصينية المنضمة حديثا إلى السوق المصرى جيتور ، بيانا يوضح فيه أول زيادة سعرية رسمية لطرازها الذى حقق نسب مبيعات جيدة منذ طرحه X95  .

أوضح وكيل جيتور فى مصر، أن السيارة X95  ، والتى تنتمى الى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV ذات الـ7 مقاعد ، قد زادت بسعر مقارب لـ 11 الف جنيه على الفئتين السعريتين لها .

وقال وكيل جيتور فى بيان له :" إعمالًا لـ "مبدء الشفافية" سبب ارتفاع الأسعار يعود للارتفاع غير المبرر لأسعار شحن السيارات عالميًا ".

ومن المعروف ان السيارة جيتور X95 موديل 2022 ، تستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي تيربو، ينتج قوة 197 حصان ، وعزم أقصى للدوران 290 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك .

و يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 8.1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتأتى السيارة جيتور X95 موديل 2022 ، بتجهيزات مثل جنوط 18 بوصة، ونظام تشغيل السيارة بدون مفتاح، ونظام مثبت السرعة، وخاصية تسجيل رحلة القيادة، وإمكانية تثبيت مقاعد الاطفال، وكاميرا خلفية، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية مع وجود إضاءة نهارية LED ، كما زودت الفوانيس بخاصية استشعار مستوى الإضاءة للأماكن، وشبكة أمامية ذات تطعيمات النيكل الفضي.

أما الفئة الثانية فتاتى بإمكانية كاميرا خلفية ثلاثية الأبعاد، وجنوط 20 بوصة، وخاصية فتح باب الشنطة الخلفية كهربائيًا، وخاصية تعديل عجلة القيادة للأمام والخلف، ونظام مراقبة النقطة العمياء، وخاصية، وتشغيل الإضاءة الأمامية أوتوماتيكيًا، وطي مرايات جانبية كهربائيًا، و خاصية ناقل الحركة الكهربائي .

وتضم السيارة جيتور X95 موديل 2022 ، عدد من وسائل الامان من بينها ، وسائد هوائية جانبية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق، وتوزيع الكترونى للفرامل، ونظام الثبات الالكترونى، وأنظمة مساعدة للفرامل، و فرامل يد كهربائية، والتحكم فى منظومة الجر، ونظام تحذير عند مغادرة الحارة المرورية، ونظام مراقبة ضغط الاطارات، وحساسات أمامية .

أما عن اسعار السيارة جيتور X95 موديل 2022 الجديدة :

- الفئة الاولى Comfort بسعر 409.900 ألف جنيه .

- الفئة الثانية  Luxury بسعر 439.900 ألف جنيه .

مصر ارتفاع الأسعار السوق المصري SUV جيتور الكتروني الصينية محرك رباعي الاسطوانات موديل 2022 جيتور X95 موديل 2022 جيتور X95

موضوعات متعلقة

يصل لـ20 ألف جنيه.. أوفر برايس على ميتسوبيشي إكسباندر في مصر

شرطة دبي تضم 100 سيارة أودي إلى أسطولها

18 نصيحة قبل شراء سيارة جديدة من المعرض.. تعرف عليها

الميكانيكى بيقولك .. نصائح للحفاظ على إطارات السيارات فى فصل الخريف

تعرف على أحدث سيارات كريستيانو رونالدو فى أسطوله الخيالى.. تفاصيل

شاهد... الإصدار الياباني الجديد من بي إم دبليو X7

سعر ومواصفات سيارة بيجو 2008 موديل 2021

بسعر خيالي | بيع سيارة توم كروز "بورشه 928" فى مزاد علنى.. تفاصيل

ترشيحاتنا

كيروش اسم يليق بمصر .. ربيع ياسين: حسام البدري المدير الفني السابق للمنتخب أدى ما عليه

ربيع ياسين يفتح النار على الجبلاية: التربيطات كبيرة والمصالح تحكم اختيار المدربين

شوقي غريب يكشف سر عودته للمنتخب الأولمبي .. فيديو

أتلتيكو مدريد يقلب الطاولة على ميلان ويحول تأخره لانتصار مثير بدوري الأبطال

محمد رمضان يشوق جمهوره بعمل جديد رفقة ممثلة هندية.. شاهد

توابع أزمة الغواصات| ماكرون: الاتحاد الأوروبي ساذج.. ووقعنا صفقة تسليح ضخمة مع اليونان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح ينافس نفسه ويحقق إنجازاً جديداً مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا

السعودية تعلن موعد عودة طلبة الابتدائي ورياض الأطفال إلى المدارس

بعد شائعات طلاق حلا شيحة .. رد فعل مفاجئ من معز مسعود

هل يتم تأجيل العام الدراسي بسبب كورونا ؟.. وزير التعليم يجيب

شوبير يكشف مفاجأة بشأن استبعاد محمد عبد الشافي من معسكر منتخب مصر

الزمالك يزف بشرى لجماهيره بشأن تجديد عقد أشرف بن شرقي

السعودية: إسرائيل تخالف قرارات الشرعية الدولية بعدم إخضاع منشآتها النووية للرقابة

اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك تكشف حقيقة امتناع لاعبي الفريق عن التدريبات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون يتألقان في العرض الخاص لفيلم جيمس بوند الجديد No Time to Die

بكاء وانهيار 7 ملايين .. مشاهد لا تنسى في جنازة عبد الناصر

شاهد.. توافد نجوم فيلم جيمس بوند الجديد على السجادة الحمراء للعرض الخاص

رئيس الأركان يتفقد الحالة الأمنية بشمال سيناء.. فيديو وصور

فيديو

وزارة الطيران بشركاتها تتواجد في أكبر تجمع ثقافي بالعالم "إكسبو دبي 2020".. فيديو

فيديو جراف| حد ياخد منها المايك.. تفاصيل مشادة غادة إبراهيم وإيناس الدغيدي

فيديو جراف| شوكة عبدالناصر.. كل ما تريد معرفته عن برج القاهرة

مش أول مرة.. شاهد لحظة ضرب الرئيس الفرنسي ماكرون بالبيض في ليون

المزيد

ساحة رأي

د. هشام فهمى يكتب: إنشاء وحدات ادارة محلية جديدة متكاملة الخدمات

شريف سليمان يكتب: خلصت الحدوتة

فرج القاسمي يكتب: ناصر الذي لم يفارق بيتنا وقلوبنا حتي الأن

صباح الحكيم تكتب: أين نحن من الـ«ايكا تكنولوجي»؟

ليلى موسى تكتب: هل سينهي الروس حظوظ التواجد التركي في سوريا؟

د.جوزيف رامز أمين يكتب: تأملات فى مسار الدبلوماسية المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

هويدا دويدار

كرماء ولكن !

محمد نوار

القاف «سيركل» وعليها نقطتين!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: عقيدة بايدين الاستراتيجية.. أفغانستان والعالم

بهجت العبيدي

هل يحقق الإنسان الخلود على الأرض؟!

أحمد فرغلى رضوان

نبيلة عبيد.. لماذا التجاهل!

ريهام مازن

ألا يتم مراجعة محتوى الإعلانات؟

نهال علام

تنابلة السلطان

اﻟﻤﺰﻳﺪ