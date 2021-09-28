لأول مرة .. رسميا ارتفاع أسعار جيتور X95  بالسوق المصرى

أصدر الوكيل المحلى للعلامة التجارية الصينية المنضمة حديثا إلى السوق المصرى جيتور ، بيانا يوضح فيه أول زيادة سعرية رسمية لطرازها الذى حقق نسب مبيعات جيدة منذ طرحه X95 .

أوضح وكيل جيتور فى مصر، أن السيارة X95 ، والتى تنتمى الى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV ذات الـ7 مقاعد ، قد زادت بسعر مقارب لـ 11 الف جنيه على الفئتين السعريتين لها .

وقال وكيل جيتور فى بيان له :" إعمالًا لـ "مبدء الشفافية" سبب ارتفاع الأسعار يعود للارتفاع غير المبرر لأسعار شحن السيارات عالميًا ".

ومن المعروف ان السيارة جيتور X95 موديل 2022 ، تستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي تيربو، ينتج قوة 197 حصان ، وعزم أقصى للدوران 290 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك .

و يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 8.1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتأتى السيارة جيتور X95 موديل 2022 ، بتجهيزات مثل جنوط 18 بوصة، ونظام تشغيل السيارة بدون مفتاح، ونظام مثبت السرعة، وخاصية تسجيل رحلة القيادة، وإمكانية تثبيت مقاعد الاطفال، وكاميرا خلفية، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية مع وجود إضاءة نهارية LED ، كما زودت الفوانيس بخاصية استشعار مستوى الإضاءة للأماكن، وشبكة أمامية ذات تطعيمات النيكل الفضي.

أما الفئة الثانية فتاتى بإمكانية كاميرا خلفية ثلاثية الأبعاد، وجنوط 20 بوصة، وخاصية فتح باب الشنطة الخلفية كهربائيًا، وخاصية تعديل عجلة القيادة للأمام والخلف، ونظام مراقبة النقطة العمياء، وخاصية، وتشغيل الإضاءة الأمامية أوتوماتيكيًا، وطي مرايات جانبية كهربائيًا، و خاصية ناقل الحركة الكهربائي .

وتضم السيارة جيتور X95 موديل 2022 ، عدد من وسائل الامان من بينها ، وسائد هوائية جانبية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق، وتوزيع الكترونى للفرامل، ونظام الثبات الالكترونى، وأنظمة مساعدة للفرامل، و فرامل يد كهربائية، والتحكم فى منظومة الجر، ونظام تحذير عند مغادرة الحارة المرورية، ونظام مراقبة ضغط الاطارات، وحساسات أمامية .

أما عن اسعار السيارة جيتور X95 موديل 2022 الجديدة :

- الفئة الاولى Comfort بسعر 409.900 ألف جنيه .

- الفئة الثانية Luxury بسعر 439.900 ألف جنيه .