أحمد على ينضم لصفوف الاتحاد السكندرى موسمين

واصل مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى تدعيمه لصفوف الفريق الأول لكرة القدم أستعداداً للموسم الجديد 2021_2022.



ونجح محمد مصيلحي في إتمام التعاقد مع المهاجم أحمد على مهاجم نادى البنك الأهلى السابق بعقد يمتد لموسمين .



ويمتلك أحمد على خبرات كبيره كهداف متميز بالدورى المصرى و أنهى الموسم الماضى مُسجلاً " 11 " هدف مع فريقه السابق البنك الأهلى ، وسبق له تمثيل أندية الإسماعيلى و الزمالك و بيراميدز و المقاولون العرب و إنبى .

ووقع اللاعب على عقد أنضمامه لصفوف زعيم الثغر بحضور محمد مصيلحى، و رحب حسام حسن المدير الفني للفريق، وإبراهيم حسن مدير الكرة بإنضمام " على " لصفوف نادى الاتحاد السكندرى مُشيدين بقدرات اللاعب الفنية كأحد المهاجمين البارزين بالدوري المصري .

