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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد على ينضم لصفوف الاتحاد السكندرى موسمين

محمد مصيلحي واحمد
محمد مصيلحي واحمد علي

واصل مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة  محمد مصيلحى تدعيمه لصفوف الفريق الأول لكرة القدم أستعداداً للموسم الجديد 2021_2022.


ونجح محمد مصيلحي في إتمام التعاقد مع المهاجم  أحمد على مهاجم نادى البنك الأهلى  السابق بعقد يمتد لموسمين . 


ويمتلك أحمد على خبرات كبيره كهداف متميز بالدورى المصرى و أنهى الموسم الماضى مُسجلاً " 11 " هدف مع فريقه السابق البنك الأهلى ،  وسبق له تمثيل أندية الإسماعيلى و الزمالك و بيراميدز و المقاولون العرب و إنبى . 

 

ووقع اللاعب على عقد أنضمامه لصفوف زعيم الثغر بحضور محمد مصيلحى، و رحب حسام حسن المدير الفني للفريق،  وإبراهيم حسن مدير الكرة بإنضمام " على " لصفوف نادى الاتحاد السكندرى مُشيدين بقدرات  اللاعب الفنية كأحد المهاجمين البارزين بالدوري المصري .
 

الدوري المصري الاتحاد السكندري محمد مصيلحي البنك الاهلي نادي البنك الأهلي احمد علي

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