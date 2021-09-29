شاهد أول رد فعل لـ ميسي بعد فوز باريس على مانشيستر سيتي|شاهد

نشر الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادى باريس سان جيرمان، صورة له مع كيليان إمبابي ونيمار، بعد انتهاء مباراة الفريق مع مانشيستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

وقاد ليونيل ميسي فريقه باريس سان جيرمان للفوز على مانشستر سيتي بهدفين نظيفين، حيث سجل هدف فريقه الثاني.

وعلق الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن تسجيل أول أهدافه بقميص فريقه الجديد باريس سان جيرمان الفرنسي، في شباك مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال ميسي في تصريحات عقب مباراة مانشستر سيتي:"سعيد بتسجيلي لأول هدف لي مع الفريق، واجهنا خصمًا صعبًا وكان من المهم أن ننتصر اليوم".

وتابع: "كلما لعبنا كفريق معًا كلما زاد تطورنا وهذا مهم، علينا أن ننمو ونتطور.. أردت التسجيل.. لعبت قليلًا مؤخرًا حيث لعبت مباراة واحدة فقط، أنا هنا أتأقلم مع الفريق وزملائي ولكن المهم دائماً هو الفوز".

واختتم قائلًا: "ميسي ونيمار.. كلما لعبنا معًا كان ذلك أفضل ، يجب أن ننمو معًا ونزيد من نسقنا ، ونقدم الأفضل، ونستمر في فعل ذلك".