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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 24 سجينًا أثناء اشتباكات مسلحة داخل سجن في الإكوادور

مقتل 24 سجيناً في
مقتل 24 سجيناً في اشتباكات مسلحة داخل سجن في الإكوادور

قتل 24 سجينا على الأقل وأصيب أكثر من 40 آخرين بجروح في مواجهات بالأسلحة النارية دارت بين سجناء داخل سجن في الإكوادور.

 

وقالت الشرطة في ولاية جواياس جنوب غربي الإكوادور إن المواجهات بين السجناء أوقعت "24 قتيلاً و42 جريحاً"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

ومنذ أشهر تشهد سجون الإكوادور أعمال عنف متكررة بين عصابات متناحرة، تتنازع للسيطرة على تهريب المخدرات، بحسب السلطات المحلية.

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وفي فبراير الماضي، شهدت الإكوادور أعمال شغب متزامنة في 4 سجون رئيسية أدت إلى مقتل 79 شخصاً، بعضهم قتل عبر قطع الرأس.

 

وبحسب ديوان المظالم في الإكوادور، ارتكبت 103 جرائم قتل في سجون البلاد في 2020، وفي الفترة بين يناير وأغسطس 2021، أدت أعمال العنف في السجون إلى مقتل 121 شخصا.

 

وتعاني سجون الإكوادور من الاكتظاظ حيث يبلغ إجمالي عدد السجناء في البلاد حالياً 39 ألف سجين في حين أن طاقتها الاستيعابية القصوى هي 30 ألفاً.

الاكوادور سجن حوادث سجون الإكوادور أعمال عنف

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