وزير العدل: الرئيس السيسي يتابع خطة تطوير المنظومة القضائية أولا بأول

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع خطة التطوير في المنظومة القضائية أولا بأول، مؤكدا أن الاجتماع مع الرئيس؛ كان لعرض خطة تطوير الميكنة في المحاكم.



وأضاف عمر مروان- خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" عبر قناة "إم بي سي مصر" مع الإعلامي شريف عامر- أن الوزارة تعمل وتحاول تسهيل إجراءات التقاضي على المواطنين.



وأشار وزير العدل، إلى أنه في 2 أكتوبر المقبل، ستكون هناك احتفالية كبيرة بمناسبة يوم القضاء؛ لتكريم عدد من شيوخ القضاة، والمتميزين من شباب القضاة، كما سيتم عرض فيلم وثائقي عن تطوير الحياة القضائية في مصر، بالإضافة إلى إعلان بدء عمل المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة.