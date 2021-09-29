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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 29-9-2021 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تقام اليوم الأربعاء 29-9-2021 العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم ولعل أبرزها مواجهة يوفينتوس وتشيلسي .

 

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا


زينيت سانت بطرسبرج X مالمو – السابعة إلا ربع مساءً على قناة beIN Sports 3 HD Premium.

أتلاتنا X يونج بويز– السابعة إلا ربع مساءً على قناة beIN Sports 2 HD Premium.

بايرن ميونخ X دينامو كييف– التاسعة مساءً على قناة beIN Sports HD Xtra 1.

بنفيكا Xبرشلونة –  التاسعة مساءً على قناة beIN Sports 2 HD Premium.

مانشستر يونايتد X فياريال –  التاسعة مساءً على قناة beIN Sports 3 HD Premium.

يوفنتوس X تشيلسي –  التاسعة مساءً على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

بوروسيا دور ريد بول سالزبورج X ليل– التاسعة مساءً على قناة beIN Sports HD 2 English.

فولفسبورج X إشبيلية –  التاسعة مساءً على قناة beIN Sports HD Xtra 2.

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