مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 29-9-2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء 29-9-2021 العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم ولعل أبرزها مواجهة يوفينتوس وتشيلسي .

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا



زينيت سانت بطرسبرج X مالمو – السابعة إلا ربع مساءً على قناة beIN Sports 3 HD Premium.

أتلاتنا X يونج بويز– السابعة إلا ربع مساءً على قناة beIN Sports 2 HD Premium.

بايرن ميونخ X دينامو كييف– التاسعة مساءً على قناة beIN Sports HD Xtra 1.

بنفيكا Xبرشلونة – التاسعة مساءً على قناة beIN Sports 2 HD Premium.

مانشستر يونايتد X فياريال – التاسعة مساءً على قناة beIN Sports 3 HD Premium.

يوفنتوس X تشيلسي – التاسعة مساءً على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

بوروسيا دور ريد بول سالزبورج X ليل– التاسعة مساءً على قناة beIN Sports HD 2 English.

فولفسبورج X إشبيلية – التاسعة مساءً على قناة beIN Sports HD Xtra 2.