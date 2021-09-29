مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 29-9-2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء 29-9-2021 العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم ولعل أبرزها مواجهة يوفينتوس وتشيلسي .
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا
زينيت سانت بطرسبرج X مالمو – السابعة إلا ربع مساءً على قناة beIN Sports 3 HD Premium.
أتلاتنا X يونج بويز– السابعة إلا ربع مساءً على قناة beIN Sports 2 HD Premium.
بايرن ميونخ X دينامو كييف– التاسعة مساءً على قناة beIN Sports HD Xtra 1.
بنفيكا Xبرشلونة – التاسعة مساءً على قناة beIN Sports 2 HD Premium.
مانشستر يونايتد X فياريال – التاسعة مساءً على قناة beIN Sports 3 HD Premium.
يوفنتوس X تشيلسي – التاسعة مساءً على قناة beIN Sports 1 HD Premium.
بوروسيا دور ريد بول سالزبورج X ليل– التاسعة مساءً على قناة beIN Sports HD 2 English.
فولفسبورج X إشبيلية – التاسعة مساءً على قناة beIN Sports HD Xtra 2.