تخطى رقم راوؤل جونزاليس.. بنزيما الهداف الرابع في تاريخ دوري الأبطال

نجح النجم الدولي الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، في تجاوز المهاجم التاريخي راؤول جونزاليس، حيث وصل بنزيما إلى الهدف رقم 72 ليصبح الهداف الرابع في تاريخ البطولة.



وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن بنزيما سجل هدف التعادل للريال في الدقيقة 65 من عمر المباراة، بعد تقدم الضيوف بهدف عن طريق اللاعب دجاسور ياخشيبايف في الدقيقة 25 من عمر اللقاء،



وأضافت الصحيفة الإسبانية الشهيرة أن راؤول جونزاليس سجل 71 هدفاً في دوري أبطال أوروبا، بينما وصل كريم بنزيما للهدف رقم 72 ليصبح الهداف الرابع في تاريخ البطولة، خلف كريستيانو رونالدو 136 هدفا، وميسي 120 هدفا، وليفاندوفسكي 75 هدفا.