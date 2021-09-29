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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة مرور الطرق الصحراوية والرئيسية .. كثافات على دائري المنيب والمعادي

صدى البلد

ينشر موقع صدى البلد حالة مرور السيارات على الطريق الدائري والطرق الصحراوية والرئيسية، اليوم الأربعاء.

ويشهد الطريق الدائري كثافات مرورية مرتفعة على مناطق الكونيسة والمنيب حتى كورنيش المعادي، للقادم من محور المريوطية باتجاه الأوتوستراد.

وتستقر حركة مرور السيارات على الطريق الدائري بمناطق صحاري الأهرام و6 أكتوبر، أيضا استقرار حركة مرور السيارات على مناطق المعتمدية وبشتيل حتى مناطق القومية العربية بإمبابة.

ويشهد الطريق الدائري بطء في حركة المرور بمناطق باسوس باتجاه الطريق الزراعي، مع ارتفاع الكثافات المرورية بمخرج طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي.

وتستقر حركة مرور السيارات على الطريق الدائري بمناطق المرج والسلام حتى مناطق القاهرة الجديدة والقطامية بالاتجاهين.

وترتفع الكثافات المرورية على الطريق الدائري في التقاطع مع طريق الأوتوستراد في القادم من القطامية باتجاه مناطق المعادي والمنيب.

وترتفع الكثافات المرورية على محور 26 يوليو في التقاطع مع الطريق الدائري للقادم من مناطق الشيخ زايد باتجاه ميدان لبنان.

كما يشهد طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي، بطء في حركة مرور السيارات من مناطق كوبري ميت حلفا وحتى التقاطع مع الطريق الدائري.

وتستقر حركة مرور السيارات على محوري الضبعة وروض الفرج، والطريق الساحلي الدولي، وطريق شبرا بنها الحر، وطريقي الدائري الإقليمي والدائري الأوسطي.

وعن حالة مرور الطرق الصحراوية، تستقر حالة مرور السيارات على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، وطريق العلمين الصحراوي، والطريق الساحلي الدولي، وطريق الفيوم الصحراوي، وطريق أسيوط الغربي، وطريق الكريمات الصحراوي الشرقي.

وتستقر حركة مرور السيارات على طريق القطامية - العين السخنة، وطريق الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة، وطريق قنا - سفاجا، وطريق السويس الصحراوي، وطريق الإسماعيلية الصحراوي، وطريق القصير - مرسى علم، وطرق محافظة جنوب سيناء.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

كما تم التنسيق مع إدارات مرور الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أول بأول عن حالة الطرق.

الداخلية تفعل عقوبات الحبس والغرامة لمخالفة تركيب الملصق الإلكتروني

بدأت الجهات المعنية بوزارة الداخلية تطبيق الإجراءات القانونية تجاه قائدي المركبات الذين تخلفوا عن تركيب الملصق الإلكتروني.

ومن المقرر تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التى لم تقم بتركيب الملصق الالكترونى أو تثبيته أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته .

ونص قانون المرور الجديد على  وضع وتثبيت الملصق الإلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفاً بها، ويؤدى المرخص له رسماً بما لا يقل عن مبلغ خمسة وسبعون جنيهاً سنويا وبحد أقصى 300، وفقاً التغيرات والإضافات الفنية التي سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقداً أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.

ويُعفي من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقًا لمقتضيات الأمن القومي. وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه، ووسيلة سداد الرسم.

ويعاقب قانون المرور الجديد بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين  حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكترونى.

وطبقا لقانون المرور الجديد تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

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