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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بنموت لقاء الخميسي تشارك كواليس مسلسل أجازة مفتوحة بصحبة شريف منير

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي

شاركت الفنانة، لقاء الخميسي، جمهورها، صورة من كواليس المسلسل الجديد "إجازة مفتوحة"، ونشرتها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت "الخميسي" برفقة شريف منير وطاقم العمل في الكواليس، وكتبت معلقة من خلال الصورة: "بنموت".
 

خلف الكواليس.. لقاء الخميسي تنشر صور جديدة من مسلسل إجازة مفتوحة

مسلسل "أجازة مفتوحة" من تأليف أحمد محمود أبو زيد ، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وهو بطولة الفنان شريف منير ولقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، ملك قورة، هشام إسماعيل، نورهان، هدى مجد، أحمد زكريا.

 

وينتمي مسلسل “إجازة مفتوحة” لنوعية أعمال الـ 40 حلقة.

لقاء الخميسي شريف منير التواصل الاجتماعي انستجرام الفن مسلسل اجازة مفتوحة

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