بنموت لقاء الخميسي تشارك كواليس مسلسل أجازة مفتوحة بصحبة شريف منير

شاركت الفنانة، لقاء الخميسي، جمهورها، صورة من كواليس المسلسل الجديد "إجازة مفتوحة"، ونشرتها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت "الخميسي" برفقة شريف منير وطاقم العمل في الكواليس، وكتبت معلقة من خلال الصورة: "بنموت".



مسلسل "أجازة مفتوحة" من تأليف أحمد محمود أبو زيد ، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وهو بطولة الفنان شريف منير ولقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، ملك قورة، هشام إسماعيل، نورهان، هدى مجد، أحمد زكريا.

وينتمي مسلسل “إجازة مفتوحة” لنوعية أعمال الـ 40 حلقة.