عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير تربوى يشرح نظام التوكاتسو ومدى أهميته فى المدارس المصرية| فيديو

حسن شحاته
حسن شحاته

قال الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس والخبير التربوى، إن الرئيس السيسى وصى بأهمية بناء إنسان جديد لمجتمع جديد، فهنا يجب وجود إنسان جديد له رأى وتفسير وقادر على احترام ثقافات الشعوب و التعديل والنقاش فى قضايا المجتمع.

 

وأضاف أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس ، خلال استضافته فى برنامج "صباح الخير يا مصر" عبر التلفزيون المصرى، أن نظام التوكاتسو نظام لأنشطة تقدم فى المدارس اليبانية، ومنها أنشطة تعليمية وفنية وثقافية واجتماعية، معقبا الطالب يتعلم من خلال النشاط وليس من خلال الحفظ، ولكن يجب أن يتحلى هذا التعلم بالقيم والأخلاق"، كاشفا وجود هذا النظام فى المدارس المصرية بداية من رياض الأطفال حتى الصف الرباع الابتدائى.

 

وأشار أستاذ المناهج بكلية الترب إلى أنه لابد على رجال الأعمال الشرفاء والمجتمع المدنى يساعدون الدولة ماديا، فى بناء وإعداد المدارس تكنولوجيا، وذلك لأن التعليم الناجح أصبح قائم على التقنيات الحديثة.

 

وأكد أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس والخبير التربوى أن الدولة المصرية، إيمانا منها بالأهمية القصوى لملف التعليم، تبنت المشروع القومي لتطوير التعليم، الذي يستهدف إعداد تصور جديد للمجتمع التعليمي ككل، ليصبح الطالب أكثر إقبالا على التعلم والابتكار وأن المناهج الجديدة في المراحل الأولى من سنوات الدراسة، تعزز فرص وضع النشء على بداية الطريق نحو مهارات المستقبل وتطوير الشخصية.

 

وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس والخبير التربوى أنه يؤيد حرص الوزارة على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير مناهج التعليم لتوائم متطلبات سوق العمل سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وكذا تعزيز وتنمية المهارات لدى النشء والشباب، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم بدأت بالفعل في تطوير المناهج التعليمية حتى الصف الرابع الابتدائي تباعاً، لانها تعد من أهم المناهج الدراسية في المراحل الأولى من سنوات الدراسة. 

الخبير التربوي تطوير التعليم الرئيس السيسي تكنولوجيا القيم والأخلاق المجتمع المدني

ترشيحاتنا

طلعت يوسف يعلن أول الراحلين عن الإسماعيلي

قرار جمهوري بسحب تعيين مندوب مساعد بمجلس الدولة

مفكر سياسي: اهتمام إقليمي ودولي بضرورة إخلاء ليبيا من المرتزقة والمقاتلين الأجانب

تعرف علي تطورات إصابة حسين الشحات وياسر ابراهيم

رئيس الوزراء يتابع مع وزير الري استعدادات أسبوع القاهرة الرابع للمياه 2021

أمين عام البرلمان العربي يبحث التعاون المشترك مع نظيره «للطفل»

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد| لحظة اشتعال النيران داخل منطقة مطاعم جليم بالإسكندرية

غدا..غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم من الـ 10 مساء

دهستها سيارة نقل وأمر الرئيس بعلاجها.. والد الطفلة منة الله يعلن وفاة ابنته

مشادة مع كارتيرون..شوبير يعلن تمرد لاعبي الزمالك عن خوض التدريبات

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاربعاء 29-9-2021

التفاصيل الكاملة لقرار كيروش بتنصيب محمد صلاح قائدا لمنتخب مصر

صحيفة تكشف عن مبيعات إسرائيل السرية العسكرية لدولة عربية

محمد صلاح ينافس نفسه ويحقق إنجازاً جديداً مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون يتألقان في العرض الخاص لفيلم جيمس بوند الجديد No Time to Die

بكاء وانهيار 7 ملايين .. مشاهد لا تنسى في جنازة عبد الناصر

شاهد.. توافد نجوم فيلم جيمس بوند الجديد على السجادة الحمراء للعرض الخاص

رئيس الأركان يتفقد الحالة الأمنية بشمال سيناء.. فيديو وصور

فيديو

كل لقاح في يد .. آثار الجمع بين لقاح كورونا ومصل الإنفلونزا

من الطلاق إلى هي دلوقتي غير محجبة.. تصريحات والد حلا شيحة المثيرة

فيديوجراف| السالمونيلا تعود.. انتشار وباء في 29 ولاية أمريكية

فيديو جراف| سرعة جنونية.. سباق التريلات يثير الذعر بمدينة نصر

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «2»

د. هشام فهمى يكتب: إنشاء وحدات ادارة محلية جديدة متكاملة الخدمات

فرج القاسمي يكتب: ناصر الذي لم يفارق بيتنا وقلوبنا حتي الأن

صباح الحكيم تكتب: أين نحن من الـ«ايكا تكنولوجي»؟

ليلى موسى تكتب: هل سينهي الروس حظوظ التواجد التركي في سوريا؟

د.جوزيف رامز أمين يكتب: تأملات فى مسار الدبلوماسية المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: استوصوا بهن.. كيف نرى السيدة المطلقة؟

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

هويدا دويدار

كرماء ولكن !

محمد نوار

القاف «سيركل» وعليها نقطتين!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: عقيدة بايدين الاستراتيجية.. أفغانستان والعالم

بهجت العبيدي

هل يحقق الإنسان الخلود على الأرض؟!

أحمد فرغلى رضوان

نبيلة عبيد.. لماذا التجاهل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ