خبير تربوى يشرح نظام التوكاتسو ومدى أهميته فى المدارس المصرية| فيديو

قال الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس والخبير التربوى، إن الرئيس السيسى وصى بأهمية بناء إنسان جديد لمجتمع جديد، فهنا يجب وجود إنسان جديد له رأى وتفسير وقادر على احترام ثقافات الشعوب و التعديل والنقاش فى قضايا المجتمع.

وأضاف أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس ، خلال استضافته فى برنامج "صباح الخير يا مصر" عبر التلفزيون المصرى، أن نظام التوكاتسو نظام لأنشطة تقدم فى المدارس اليبانية، ومنها أنشطة تعليمية وفنية وثقافية واجتماعية، معقبا الطالب يتعلم من خلال النشاط وليس من خلال الحفظ، ولكن يجب أن يتحلى هذا التعلم بالقيم والأخلاق"، كاشفا وجود هذا النظام فى المدارس المصرية بداية من رياض الأطفال حتى الصف الرباع الابتدائى.

وأشار أستاذ المناهج بكلية الترب إلى أنه لابد على رجال الأعمال الشرفاء والمجتمع المدنى يساعدون الدولة ماديا، فى بناء وإعداد المدارس تكنولوجيا، وذلك لأن التعليم الناجح أصبح قائم على التقنيات الحديثة.

وأكد أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس والخبير التربوى أن الدولة المصرية، إيمانا منها بالأهمية القصوى لملف التعليم، تبنت المشروع القومي لتطوير التعليم، الذي يستهدف إعداد تصور جديد للمجتمع التعليمي ككل، ليصبح الطالب أكثر إقبالا على التعلم والابتكار وأن المناهج الجديدة في المراحل الأولى من سنوات الدراسة، تعزز فرص وضع النشء على بداية الطريق نحو مهارات المستقبل وتطوير الشخصية.

وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس والخبير التربوى أنه يؤيد حرص الوزارة على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير مناهج التعليم لتوائم متطلبات سوق العمل سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وكذا تعزيز وتنمية المهارات لدى النشء والشباب، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم بدأت بالفعل في تطوير المناهج التعليمية حتى الصف الرابع الابتدائي تباعاً، لانها تعد من أهم المناهج الدراسية في المراحل الأولى من سنوات الدراسة.