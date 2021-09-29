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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دريد لحام يعلق على حلم الراحل فاروق الفيشاوي بتجسيد شخصية المطران كابوتشي| خاص

دريد لحام
دريد لحام

علق الفنان دريد لحام على حلم عدد من الفنانين تجسيد شخصية المطران كابوتشي وعلى رأسهم الفنان الراحل فاروق الفيشاوي.

 

وقال دريد في تصريحات لـ"صدى البلد": أى فنان يحلم بتجسيد شخصية المطران كابوتشي، ولكن بالنهاية على من سترسى وسيكون قادر عل. الفوز بها هذا هو النصيب ليس لنا دخل به.

 

وكان قد عبر الفنان دريد لحام عن سعادته بتكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ 37 وحصوله على وسام عروس البحر المتوسط.

 

وقال: دائمًا مصر هى الحلم ومازالت الحلم الكبير فهي الحاضنة للثقافة والفن ولكل أبناء الوطن العربي، وشرف كبير لى وشرف لكل فنان التكريم في مهرجان مصري والإسكندرية بالتحديد فهو مهرجان المحبة والتآخى لكل الفنانين.


يكرم مهرجان الإسكندرية في دورته الـ 37 عددًا من رموز الفن المصري وهم المخرج عمر عبد العزيز، ومدير التصوير والممثل طارق التلمساني، والراحلة كوثر هيكل، والفنان خالد الصاوي، والناقدة خيرية البشلاوي، ومن العرب لدينا المخرج التونسي عبد اللطيف بن عمار، وهناك تكريم خاص للفنان دريد لحام احتفالا بالسينما السورية ويحصل على وسام البحر المتوسط الذي يعطى لفنان له إنجاز تاريخي في السينما العربية.

 

أفلام المهرجان


ويعرض للمكرمين أفلام خلال فعاليات المهرجان فالفنان خالد الصاوي اختار فيلم للايجار، وسلوي عثمان اختارت فيلم عفاريت الأسفلت، ويعرض فيلم الجوع للمخرج علي بدرخان، وحبيبي دائما للراحلة كوثر هيكل ، وضحك ولعب وجد وحب لمدير التصوير طارق التلمساني، وفيلم كلام في الممنوع للمخرج الكبير عمر عبد العزيز.

 

لجان التحكيم


وكانت قد أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الأمير أباظة، عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بالدورة ال٣٧ للمهرجان المزمع إقامتها في الفترة من ٢٥ حتى ٣٠ سبتمبر الجاري.

 

وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من المخرجة البوسنية إينا سينديجارفيتش، الأكاديمي المغربي حسن الروخ، الفنان المصري كريم قاسم، المخرجة الأسبانية نايرا سانز فوينتس و الناقد الألماني توماس كاسكي.

 


وتضم مسابقة الأفلام القصيرة لدول البحر المتوسط 17 فيلما وهم الروماني "لا أحد" للمخرج ميهانيا راريس هانتيو، المصري "يُحكى أن" للمخرج عبدالفتاح زيدان، التونسي "حفيد عائلة مراد" للمخرج ابانوب يوسف، الفلسطيني "اورانوس" للمخرجة آية أحمد مطر بيع، الفرنسي "تحت التراب"للمخرج ايريك ريبوت، السوري "حبل الغسيل" للمخرج محمود جقماقي، اليوناني "هانسل" للمخرج فيفيان باباجورجيو.

 

كما تضم المسابقة الفيلم المصري "باب معزول" للمخرج إسلام رزة، الإيطالي "أنا أحب" للمخرج سيمون بوزيلي، "يوم موت الرجل" من مصر إخراج محمد مالك، "نهاية المعاناة" من اليونان إخراج جاكلين لينتزو، "المسيرة الأخيرة" من الجزائر إخراج محمد نجيب العمراوي، "الموجة الأخيرة" من المغرب إخراج مصطفى فارماتي، "القصر الشرقي" من لبنان إخراج ليان ورينو، الفيلم الفرنسي المغربي "نشيد الخطيئة" للمخرج خالد معدور، "الوداع فيسنا" من سلوفينيا واستراليا إخراج سارة كيرن، و"الشباب لا ينام" من فرنسا من إخراج بيرين لامي و كويكيا.

دريد لحام لـ «صدى البلد» : مصر هي الحلم العربي الكبير

دريد لحام يصل الإسكندرية للمشاركة في مهرجان الإسكندرية السينمائي

ميزانية المهرجان


كشف الناقد الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط عن ميزانية المهرجان هذا العام والتى تقام فى الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر الحالى.

 

وقال الأمير أباظة فى تصريح خاص : إن ميزانية مهرجان الإسكندرية السينمائي هذا العام نفس القيمة المادية التى حصل عليها المهرجان العام الماضى وهى مليون و600 الف جنيه.

 

وأوضح الأمير أباظة: أن هذه الميزانية لا تكفى وبرغم ذلك أحاول أن أدبر بعض الامور من أجل خروج المهرجان فى شكل جيد رغم أن عدد الضيوف هذا العام أكبر من العام الماضى.

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