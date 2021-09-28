دريد لحام يصل الإسكندرية للمشاركة في مهرجان الإسكندرية السينمائي

وصل الفنان السوري دريد لحام، برفقه المخرج باسل الخطيب، إلى مهرجان الإسكندرية السينمائي، منذ ساعات للمشاركة في فعاليات المهرجان التي انطلقت مساء الأحد.

وافتتح أول أمس مهرجان الإسكندرية السينمائي دورته الـ37 في أحد الفنادق الشهيرة على البحر، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس المهرجان، والمخرج علي بدرخان الذي تحمل الدورة اسمه، ومن أعضاء لجان التحكيم المخرج سامح عبد العزيز، الفنانة هالة صدقي، الفنان كريم قاسم، وعدد كبير من الفنانين والصحفيين والنقاد.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، وبعدها عرض استعراض غنائي احتفالا بمرور 125 سنة على تاريخ أول عرض سينمائي في مصر فكرة وإخراج محمد مرسي.

أعلنت إدارة المهرجان عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة لدول البحر المتوسط والتي تترأسها المنتجة الإيطالية انغريد ليل هوجتون، وبعضوية كل من الفنانة الإسبانية كارلانيتو، المخرج السوري چود سعيد، المخرج المصري سامح عبد العزيز و المخرج الفرنسي أوليفييه كوسيماك.

مسابقة الأفلام الطويلة لدول البحر المتوسط

وتضم مسابقة الأفلام الطويلة لدول البحر المتوسط ١٣ فيلما وهم الفرنسي "خوان"، الإسباني "هذه كانت الحياة"، المغربي "اناطو"، الفرنسي "الليل مكاننا"، المصري "وش القفص"، اليوناني "اكسبرس اسكوبيليتز"، المغربي "مرجانة"، السوري "الظهر إلى الجدار"، اللبناني "يوسف"، "هذه الليالي المظلمة" من البوسنة، "اسدين في الطريق إلى البندقية" من ألبانيا، "الطريق المسدود" من سلوفينيا و"السباحة الحرة إلى الجبل الأسود" من ألبانيا.

كما أعلنت إدارة المهرجان، عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة لدول البحر المتوسط، بعضوية كل من المخرجة البوسنية إينا سينديجارفيتش، الأكاديمي المغربي حسن الروخ، الفنان المصري كريم قاسم، المخرجة الأسبانية نايرا سانز فوينتس و الناقد الألماني توماس كاسكي.

وتضم مسابقة الأفلام القصيرة لدول البحر المتوسط ١٧ فيلما وهم الروماني "لا أحد" للمخرج ميهانيا راريس هانتيو، المصري "يُحكى أن" للمخرج عبدالفتاح زيدان، التونسي "حفيد عائلة مراد" للمخرج ابانوب يوسف، الفلسطيني "اورانوس" للمخرجة آية أحمد مطر بيع، الفرنسي "تحت التراب"للمخرج ايريك ريبوت، السوري "حبل الغسيل" للمخرج محمود جقماقي، اليوناني "هانسل" للمخرج فيفيان باباجورجيو، المصري "باب معزول" للمخرج إسلام رزة، الإيطالي "أنا أحب" للمخرج سيمون بوزيلي، "يوم موت الرجل" من مصر إخراج محمد مالك.

"نهاية المعاناة" من اليونان إخراج جاكلين لينتزو، "المسيرة الأخيرة" من الجزائر إخراج محمد نجيب العمراوي، "الموجة الأخيرة" من المغرب إخراج مصطفى فارماتي، "القصر الشرقي" من لبنان إخراج ليان ورينو، الفيلم الفرنسي المغربي "نشيد الخطيئة" للمخرج خالد معدور، "الوداع فيسنا" من سلوفينيا واستراليا إخراج سارة كيرن، و"الشباب لا ينام" من فرنسا من إخراج بيرين لامي و كويكيا