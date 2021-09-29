بدء إنشاء وحدتين صحيتين بقرى أشمون ضمن حياة كريمة في المنوفية

تابع سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون في محافظة المنوفية، أعمال الحفر الخاصة بإنشاء وحدتين صحيتين جديدتين بقرية منيل دويب التابعة للوحدة المحلية بسنتريس ،وقرية مونسة التابعة للوحدة المحلية بجريس ،ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة بمركز أشمون ،بحضور رمضان محمدي رئيس الوحدة المحلية بسنتريس ، وليد الورداني رئيس الوحدة المحلية بجريس والشركة المنفذة للمبادرة.

وقال سرور إن الوحدة الصحية الجديدة بمنيل دويب ستقام علي مساحة 1444م² لخدمة أهالي قرية منيل دويب والمناطق المجاورة ، وستقام الوحدة الصحية الجديدة بقرية مونسة علي مساحة 1200م ، لخدمة أهالي قرية مونسة والمناطق المجاورة، بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم.

وأكد سرور إهتمام الحكومة والقيادة السياسية بدعم القطاع الصحي فى إطار العمل على تحسين جودة الخدمات ‏الصحية المقدمة للمواطنين ، والارتقاء بالمنظومة الصحية بمركز أشمون ، لافتاً إلى أن " القطاع الصحي" أحد القطاعات ‏ذات الأولوية ضمن إطار المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، بمبادرة "حياة كريمة" التى تحظى ‏برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وتستهدف تطوير قرى الريف المصري، وتحسين ظروف معيشة ‏المواطنين والإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لهم .