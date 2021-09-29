عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء إنشاء وحدتين صحيتين بقرى أشمون ضمن حياة كريمة في المنوفية

صدى البلد

تابع سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون في محافظة المنوفية، أعمال الحفر الخاصة بإنشاء  وحدتين صحيتين جديدتين بقرية منيل دويب التابعة للوحدة المحلية بسنتريس ،وقرية مونسة التابعة للوحدة المحلية بجريس ،ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة بمركز أشمون ،بحضور  رمضان محمدي رئيس الوحدة المحلية بسنتريس ، وليد الورداني رئيس الوحدة المحلية بجريس والشركة المنفذة للمبادرة.

وقال  سرور إن الوحدة الصحية الجديدة بمنيل دويب ستقام علي مساحة 1444م² لخدمة أهالي قرية منيل دويب والمناطق المجاورة ، وستقام الوحدة الصحية الجديدة بقرية مونسة علي مساحة  1200م ، لخدمة أهالي قرية مونسة والمناطق المجاورة،  بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم.

وأكد سرور إهتمام الحكومة والقيادة السياسية بدعم القطاع الصحي فى إطار العمل على تحسين جودة الخدمات ‏الصحية المقدمة للمواطنين ، والارتقاء بالمنظومة الصحية بمركز أشمون ، لافتاً إلى أن " القطاع الصحي" أحد القطاعات ‏ذات الأولوية ضمن إطار المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، بمبادرة "حياة كريمة" التى تحظى ‏برعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وتستهدف تطوير قرى الريف المصري، وتحسين ظروف معيشة ‏المواطنين والإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لهم .

حياة كريمة المنوفية محافظة المنوفية اخبار المحافظات اشمون

ترشيحاتنا

شكري يستقبل مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي ويعقد جلسة مشاورات ثنائية.. صور

الكرملين: لا نريد أن يستخدم السلاح التركي في النزاع بأوكرانيا

الوزراء: بدء العام الدراسي 9 أكتوبر بحضور كامل

الدنيا كلها فيها كورونا.. وزير التعليم ينفى تأجيل الدراسة

بدون المحترفين.. موعد مباراة مصر وليبيريا والقنوات الناقلة

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للزملكاوية.. أون تايم سبورت تنقل كأس العالم للأندية لكرة اليد

دهستها سيارة نقل وأمر الرئيس بعلاجها.. والد الطفلة منة الله يعلن وفاة ابنته

غدا..غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم من الـ 10 مساء

شاهد| لحظة اشتعال النيران داخل منطقة مطاعم جليم بالإسكندرية

مشادة مع كارتيرون..شوبير يعلن تمرد لاعبي الزمالك عن خوض التدريبات

جيك سوليفان في القاهرة |3 أسئلة هامة وملفان على أجندة المسؤول الامريكي

طلعت يوسف يعلن أول الراحلين عن الإسماعيلي

بدون المحترفين.. موعد مباراة مصر وليبيريا والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ويل سميث يخطف الأنظار بجلسة تصوير كلاسيكية.. صور

الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون يتألقان في العرض الخاص لفيلم جيمس بوند الجديد No Time to Die

بكاء وانهيار 7 ملايين .. مشاهد لا تنسى في جنازة عبد الناصر

شاهد.. توافد نجوم فيلم جيمس بوند الجديد على السجادة الحمراء للعرض الخاص

فيديو

كل لقاح في يد .. آثار الجمع بين لقاح كورونا ومصل الإنفلونزا

من الطلاق إلى هي دلوقتي غير محجبة.. تصريحات والد حلا شيحة المثيرة

فيديوجراف| السالمونيلا تعود.. انتشار وباء في 29 ولاية أمريكية

فيديو جراف| سرعة جنونية.. سباق التريلات يثير الذعر بمدينة نصر

المزيد

ساحة رأي

د. جيهان فرحات تكتب: تاريخ مبدعات مصر في الفن التشكيلي

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «2»

د. هشام فهمى يكتب: إنشاء وحدات ادارة محلية جديدة متكاملة الخدمات

فرج القاسمي يكتب: ناصر الذي لم يفارق بيتنا وقلوبنا حتي الأن

صباح الحكيم تكتب: أين نحن من الـ«ايكا تكنولوجي»؟

ليلى موسى تكتب: هل سينهي الروس حظوظ التواجد التركي في سوريا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: استوصوا بهن.. كيف نرى السيدة المطلقة؟

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

هويدا دويدار

كرماء ولكن !

محمد نوار

القاف «سيركل» وعليها نقطتين!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: عقيدة بايدين الاستراتيجية.. أفغانستان والعالم

بهجت العبيدي

هل يحقق الإنسان الخلود على الأرض؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ