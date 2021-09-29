مجلس جامعة المنيا يُوافق على اختيار شعار الجامعة الأهلية

وافق مجلس جامعة المنيا على شعار الجامعة الأهلية، الذي صُمم ليُعبر عن الهوية الحضارية والتاريخية لمحافظة المنيا، وبما يتوافق مع الهوية البصرية لمدينة المنيا الجديدة، وما يتضمنه من رؤية رمزية معاصرة تتبع الأسس العلمية للتصميم.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس الجامعة بحضور الدكتور عصام الدين صادق فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رأفت محمد شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد والمدير التنفيذي للمعلومات والمستشار القانوني، وأمين عام الجامعة.

وفي مستهل انعقاد المجلس ، وقف أعضاء مجلس جامعة المنيا ، دقيقة حدادًا على روح فقيد مصر المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، تقديراً ووفاءً لتضحياته وصموده في حقبة فارقة من تاريخ الوطن، وكرمز عسكري من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، الذي أفني حياته في خدمة تراب الوطن، مدافعاً وحامياً لأمنه واستقراره في أصعب المواقف.