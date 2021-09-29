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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

16 مركز ثابت وفرق متحركه

تعرف على أماكن تلقي لقاح كورونا في المنيا

تلقي لقاح كورونا
تلقي لقاح كورونا بالمنيا

خصصت محافظة المنيا 16 مركزاً لاستقبال المواطنين للحصول على لقاح فيروس كورونا، موزعة على مراكز المحافظة، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة للتطعيم باللقاح المضاد للفيروس التاجي المستجد.

 

وتشمل مراكز تلقي اللقاح الـ16:

1 - المركز الطبي الغربي بمركز المنيا.

2 - وحدة طب الأسرة بدماريس بمركز المنيا.

3 - المركز الطبي العام بمركز سمالوط.

4 - مركز فيروسات بمركز مطاي.

5 - المركز الطبي الحضري بمركز بني مزار.

6 - وحدة طب الأسرة بالعباسية بمركز مغاغة.

7 - المركز الطبي الحضري بمركز العدوة.

8 - المركز الطبي الشرقي بمركز أبوقرقاص.

9 - المركز الطبي العام بمركز بملوي.

10 - مستشفى دير مواس العام.

11 - مستشفى سمالوط النموذجي.

12 - مركز طبي قلندول بمركز ملوي.

13 - مركز طبي شباب المستقبل بالمنيا الجديدة.

14 - مركز طبي القيس بمركز بني مزار.

15 - معهد الأورام بمدينة المنيا.

16 - بنك الدم بمدينة المنيا.

 

وأعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تجهيز المراكز الـ 16 للتطعيم بلقاح فيروس كورونا، بجميع مراكز المحافظة، وذلك لاستيعاب جميع فئات المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتعليمات الصادرة عن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالتوسع في مراكز التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، للوصول إلى جميع فئات المواطنين.

 

كما أعلنت مديرية الصحة تخصيص 4 مراكز لتلقي لقاح كورونا "للمسافرين" وهي:

1 - مكتب صحة أول بمغاغة. 
2 - وحدة شوشة بسمالوط. 
3  - المركز الطبي الشرقي بالمنيا. 
4 - مكتب صحة ثالث بملوي.

 

وذلك لمن سجلوا بياناتهم على موقع وزارة الصحة وتلقوا رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم، تسهيلا لهم ومنعا للتزاحم على مراكز التطعيم.

 

وأكدت المديرية في بيان لها، أن من سبق وسجل على موقع وزارة الصحة والسكان www.egcovac.mohp.gov.eg ومعه رقم الطلب يتصل على الخط الساخن 15335 لتعديل مكان التطعيم إلى مركز تطعيم المسافرين وستصله رسالة بموعد ومكان التطعيم.

 

هذا إضافة إلى مراكز تلقى اللقاح الثابتة وعددها 16 مركزا، وهي مخصصة لجميع المواطنين وكذلك فرق متحركة منهم 2 على كورنيش النيل والمسرح المكشوف.

 

وناشد «القاضي» المواطنين الإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان وهو: https://egcovac.mohp.gov.eg وذلك للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا، حرصاً على صحتهم وسلامة المجتمع، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وذلك من خلال الخط الساخن 15335.
 

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