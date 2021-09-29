مش بس المتجوزين والمخطوبين.. أشخاص عليهم شراء حلوى المولد النبوي

يبادر المتزوجين والمخطوبين عادة بتقديم الهدايا في بعض المناسبات المهمة، ومنها حلوى المولد النبوي؛ حيث تتنافس المحال التجارية كل عام مع حلول المولد النبوي، في تصميم علب لحلوى المولد تساعد على جذب المخطوبين والأزواج.

أشخاص عليهم شراء حلوى المولد النبوي

وتختلف أسعار علب حلوى المولد النبوي وفقًا لمحتوياتها والمكان الذي تريد الشراء منه، وتتكون عادة علبة حلوى المولد من الحمصية والفولية والفستقية، والجوزية، واللوزية، والبندقية، والشكلمة، والملبن السادة وبالمكسرات.





وبخلاف المتزوجين والمخطوبين، هناك بعض الأشخاص مجبرين على شراء علبة حلوى المولد النبوي، ومن أبرز هؤلاء الأشخاص :

1- الأمهات والأباء التي تزوجت ابنتهم حديثا، او ابنهم حديثا.

2- ام الزوج ( الحماة )

3- الأب لأطفاله الصغار

4- الأخ الكبير لاخته المتزوجة حديثا .

حلوى المولد

تنبهات عند شراء حلاوة المولد



1- احذر من شراء حلوي المولد النبوي من الأماكن العامة التي لا تضع تفاصيل لأى منتج عليها.

2- يجب اختيار البقوليات وجوز الهند و الملبن والبعد عن أنواع الحلوى غير المعروفة.

3- ابتعد عن أي منتج يحتوي على ألوان صناعية.

4- لا تلجأ لشراء المنتجات غير المغلفة.

5- لا تكثري من شراء أنواع الحلوى المختلفة واكتفت بشراء 5 أنواع فقط.