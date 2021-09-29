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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد جابر يجمع نجوم الراب ديزي وشهاب في دويتو جديد

أحمد جابر
أحمد جابر

انتهي الموزع الموسيقي ومهندس الصوت أحمد جابر من وضع اللمسات النهائية على أغنية دويتو سوف تجمع نجوم الراب المصري ديزي وشهاب في أول عمل يجمعهما وسوف يتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب فى فرنسا.

 

 انتهي أحمد جابر من تسجيل أغاني ألبوم " Into my mind " الذي يجمع مجموعة من نجوم الراب منهم عفروتو وباتيستوتا ومن المقرر طرحه الشهر القادم على كل منصات الموسيقي.

 

آخر أعمال أحمد جابر 

يذكر أن أحمد جابر شارك في العديد من الأعمال الناجحة التي حققت ملاين المشاهدات مثل "كدا كدا" لويجز"، "كوتشي اديداس" لمحمد خالد وعفروتو ، "مظلات" عفروتو وباتيستوتا، "الساحر" باتستوتا وغيرها من الأعمال الناجحة.

أحمد جابر الموزع الموسيقي ديزي وشهاب ديزي فرنسا Into my mind

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