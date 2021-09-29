ضبط 19 طن جبنة فاسدة بمركز أبو حمص

حملات تموينية

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة والتأكد من إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

ضبط ١٩ طن جبنة منتهية الصلاحية بمركز أبو حمص

في نفس السياق نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدى الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية التموين حملات تموينية على الأسواق بمركز أبو حمص أسفرت عن الآتي :-

-ضبط ٩٥٠ صفيحة جبنة بيضاء زنة الواحدة ٢٠ كجم باجمالى ١٩ طن جبنه منتهية الصلاحية جميعها منذ أكثر من ٧ اشهر حسب تواريخ الإنتاج والصلاحية المدونة على الصفائح وتم التحفظ على تلك الكميات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.