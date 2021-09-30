كلية التكنولوجيا والتعليم تناقش رسالة دكتوراه توفر تكلفة للنقل وسعر المنتجات



كشفت دراسة رسالة دكتوراه نوقشت بقسم تكنولوجيا السيارات والجرارات بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، عن " سياسة النقل الامثل باستخدام التقنية الفاظية متعددة الاهداف وتصميم وحدة تعليمية لمقرر اقتصاديات النقل لطلاب كلية التعليم الصناعى"

تهدف الدراسة الى توفير تكلفة النقل للمؤسسات الكبرى والتى تؤثر على سعر المنتجات والسلع عن طريق استخدام التقنية الفاظية التى تعتبر من افضل الانظمة التى توفر بدائل عدة لمتخذى القرار.

احصائياً وجد إن من 25% إلى 40% من الثمن النهائي لأي منتج بيكون عبارة عن تكاليف نقله من مصدر إنتاجه إلى الهدف اللي بيتم بيعه فيه ، وعادةً ما تكون هناك تغيرات مختلفة في العرض والطلب على المنتجات المختلفة ومنها يجب اعادة توزيع الشاحنات طبقا للتغيرات المختلفة للعرض والطلب وتعتبر التقنية الفاظية الحل الامثل الذى يساعد على اتخاذ القرار في ظل هذه التغيرات

وركز البحث على تجميع البيانات وتطبيق هذه التقنية للوصول للحل الامثل في اعادة توزيع الشاحنات من المصدر الى الهدف وبالتالى العمل على تقليل تكلفة النقل. وتم استخدام النتائج الهندسية للبحث في تصميم وحدة دراسية بمقرر اقتصاديات النقل لتنمية مفاهيم طلاب الفرقة الرابعة بكلية التكنولوجيا والتعليم- شعبة تكنولوجيا السيارات والجرارات - جامعة حلوان.

أعدت الدارسة الباحثة/ رانيا احمد صديق حسين بكلية التكنولوجيا والتعليم برعاية الأستاذ الدكتور/ إبراهيم لطفي عميد كليه التكنولوجيا والتعليم – جامعة حلوان والأستاذ الدكتور/ وائل إبراهيم أحمد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث – كلية التكنولوجيا والتعليم – جامعة حلوان وتحت إشراف كل من أ.د/ /ابراهيم لطفى محمد احمد أستاذ هندسة السيارات والجرارات – عميد كلية التكنولوجيا والتعليم – جامعة حلوان و أ.د /السيد السيد محمد الليمونى استاذ هندسة السيارات والجرارات المتفرغ - كلية الهندسة بالمطرية – جامعة حلوان أ.د /محمد ابراهيم ابراهيم خليل استاذ هندسة السيارات والجرارات - كلية الهندسة بالمطرية – جامعة حلوان د /خالد عبد الواحد كمال الدين مدرس بقسم تكنولوجيا السيارات والجرارات - كلية التكنولوجيا والتعليم – جامعة حلوان .

وأظهرت الدراسة التي نالتها الباحثة بتقدير ممتاز بأجماع الآراء بانة يمكن تحقيق اقل تكلفة نقل عن طريق التقنية الفاظية التى تعتبر من اهم التقنيات التى توفر بدائل مهمه لمتخذى القرار.

وأوضحت الدراسة ل" صدي البلد " ان التقنية الفاظية تعتبر من افضل التقنيات التى من خلالها يمكن توفير تكاليف النقل وكذلك التقليل من قيمة السلع الانتاجية والاستهلاكية وكذلك تحقيق اكبر عائد للشركات الامر الذى يمكن من خلاله الربط بين مجال السيارات وسوق العمل .

وفسرت الدراسة:

1. يمكن استخدام طرق مختلفة للحصول على الحل الأمثل (أو المثالي) لمشكلة النقل. استخدمنا مثالاً لتطبيق التقنية الضبابية على مشاكل النقل لإيجاد: الحل الأمثل. تتميز هذه الطريقة بالعديد من المزايا ويمكن التعامل معها من خلال البرامج المتقدمة (Excel Solver و LINGO و QM و Lindo و Tora و Matlab ... إلخ) مما يسهل الحصول على نتائج دقيقة حول المشكلات المعقدة والمشكلات الكبيرة (عدد في المصادر والوجهات).



2. تم تطبيق مشكلة النقل الغامض على حافلات إحدى أكبر الشركات في مصر لتقليل عدد الكيلومترات التي تتحرك عند انتقال الشاحنات من مرآب الشركة إلى جميع محافظات مصر. تم تطبيق الدراسة على 8 مصانع للشركة داخل القاهرة وخارج القاهرة و 25 مستودعا.

3. تم تطوير النموذج الرياضي وخوارزمية حل المشكلات ، بينما تم استخدام برنامج LINGO لحل المشكلة.

4. باستخدام طريقة الحل التقليدية وجد أن إجمالي تكلفة النقل 14،248،872 كم باستخدام MS. وجد برنامج LINGO أن الحل هو 1،381،070 كيلومترًا ، وبالتالي ، يمكن أن يوفر ما يجعل LINGO أداة قرار بديلة متاحة للمهندسين والمديرين على حد سواء في ضمان إجراء عملياتهم بفعالية وكفاءة بأقل تكلفة ممكنة ، وبالتالي زيادة أرباح الشركة.

اقتراحات للعمل في المستقبل:

هناك عدد قليل من القضايا التي تحتاج إلى حل فيما يتعلق بالنظام المقترح في الأطروحة. من اولئك:

1. دراسة مشكلة النقل لأكثر من هدفين باستخدام المنهج التفاعلى واستخدام النتائج فى تصميم وحدة دراسية بمقرر اقتصاديات النقل بالفرقة الرابعه بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان.

2. دراسة تأثير الحلول الفعالة لمشكلة النقل على انبعاثات المركبات ودراسة تقليل (تحسين) ثاني أكسيد الكربون ، الهيدروكربونات ، ثانى أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين واستخدام النتائج فى تصميم برنامج تدريبى عن إنتاج برامج اقتصاديات النقل لطلاب مرحلة الفرقة الرابعة بقسم تكنولوجيا السيارات - كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان