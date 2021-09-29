الصبح كدا وبالليل دا| أمينة تكشف عن اسمها الحقيقي وسبب تغييره ..فيديو

كشفت المطربة أمينة عن اسمها الحقيقي، قائلة:" اسمي الحقيقي وفاء الفخراني.. وغيرت اسمي بسبب الغناء والفن".



واستطردت " "أمينة" خلال حوارها ببرنامج “سهرانين” المذاع على قناة “أون” تقديم الفنان أمير كرارة،:" الشركة المنتجة هي من اقترحت اسم أمينة كـ اسم فني وأنا وافقت".



وتابعت:" الصبح كنت ببقى وفاء الفخراني وبالليل أمينة"، مشيرة إلى أنها التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية.



وتحدث كل من "أمينة وعمرو عبد الجليل" خلال اللقاء عن مسيرتهما الفنية، وكواليس دخولهما مجال الفن، فضلا عن علاقتهما بالزملاء في الوسط الفني، والمواقف التي جمعتهما في كواليس الأعمال الفنية المختلفة.

كما تحدث عن أولاده وأساليب تربيته لهم، والمواقف الطريفة التي تحدث معهم منذ الطفولة.

في نفس السياق، قدمت أمينة خلال الحلقة العديد من الأغنيات الشعبية على مسرح "سهرانين"، وسط إشادات وتفاعل الجمهور في الاستوديو.

