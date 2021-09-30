ماس كهربائي يتسبب فى اندلاع حريق فى غرفة منزل بقنا



تسبب ماس كهربائي في اندلاع حريق بغرفة منزل مكون من طابقين بقرية أبومناع بحرى التابعة لمركز دشنا شمال قنا .

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة دشنا ، باندلاع حريق فى غرفة بمنزل مكون من طابقين من المسلح على مساحة ١٧٥ متر.

دفعت إدارة الحماية المدنية بـ قنا ، برئاسة العميد هانى الأتربى، مدير الإدارة ، بعدد من سيارات الإطفاء و تمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده لبقية غرف المنزل.

تبين من المعاينة الأولية ، أن الحريق نتج عن ماس كهربائي، و تسبب فى خسائر بطاطين و بعض الأوانى ، ولم يسفر عن أى إصابات بين المواطنين.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.