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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كومان: لن نفوز بدوري الأبطال.. وهذا وضع برشلونة

كومان
كومان

تحدث الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، عن الخسارة القاسية التي تلقاها الفريق على يد بنفيكا البرتغالي بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا.

 

وقال "كومان"، في تصريحات عقب المباراة: “الفرق بيننا وبينهم أنهم سجلوا ونحن لم نسجل.. الفريق لعب جيدًا حتى الهدف الثاني”.

 

وأضاف “من الصعب تقبل النتيجة، النتيجة لا تعكس أداء الفريق في الملعب.. علينا أن ندافع بشكل أفضل، صحيح أن بعض الفرق بدنيًا تبدو أفضل منا.. أشعر بدعم كبير من اللاعبين، لكن من الإدارة لا أعلم بخصوص ذلك”.

 

وتابع “إذا لم يدرك الناس داخل النادي الوضع الحالي في برشلونة، سأواجه مشكلة.. بالطبع يمكننا أن نقدم أداء أفضل، لكننا لن نفوز بدوري أبطال أوروبا”.

 

ويتذيل برشلونة جدول ترتيب المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا بخسارتين في أول جولتين من المسابقة.

برشلونة دوري ابطال أوروبا دوري الابطال بنفيكا كومان

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