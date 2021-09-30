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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد منتصر: الدجال النصاب تغلب على الطبيب.. ويوضح علاقة الختان بالرغبة الجنسية

خالد منتصر
خالد منتصر

كشف الإعلامي الدكتور خالد منتصر، تفاصيل هامة عن الجماعة الإرهابية، وكيف يفجر الإرهابي نفسه، ويحول لـ أشلاء، ولماذا معظم الإرهابيين من خرج كليات الطب، وتحدث عن انتشار الدجل و اقتناع المواطنين بالدخل على حاس الطب، وذلك خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى.

 

لماذا يفجر أعضاء الإخوان الإرهابية أنفسهم.. خالد منتصر يرد


 

رد الإعلامي الدكتور خالد منتصر، على سؤال :" كيف لـ شخص يستطيع أن يلغى عقله و يقوم بتفجير نفسه ويصبح أشلاء" وقال إن التفكير النقدي قد قتل منذ الطفولة، وأن هذا الشخص تربي من الطفولة على كلمة: "لا تجادل يا أخي".


وأضاف خالد منتصر خلال حواره ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه يجب تشريح مخ الأخوانى لمعرفة الفكر الذي يصل له، وما الذى يجعله يصل لما يصل اليه.


ولفت خالد منتصر، إلى أن موضوع التعبير للطلاب أصبح عناصر محددة لا تخرج عنها، المناهج التى لا تسمح بالتعبير تسهل التحول للأفكار التكفيرية.


ما علاقة الختان بالرغبة الجنسية.. خالد منتصر يفجر مفاجأة

قال الدكتور خالد منتصر، إنه ينتقد اقتصار موضوعات البرامج الطبية التلفزيونية على السمنة والأسنان فقط، دون التطرق إلى أمراض السكر والكلى.


وأضاف خلال حواره ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه سعيد بتغليظ العقوبة على ختان الإناث، موضحًا أن بعض الأطباء كانوا يرتبكون جريمة الختان بسبب التفسيرات السلفية المغلوطة للدين ، مؤكدا عدم وجود ما يسمي الختان في الطب.


وتوقع انخفاض نسبة الختان إلى 20% خلال الفترة المقبلة بعد تغليظ العقوبة، معلقا الختان بيكسر الفتاة نفسيا وتساءل منتصر إذا كان الختان أمرا دينيا لماذا لا يحدث في السعودية، إنه قائم فقط في أفريقيا كونه عادة بالقارة السمراء.


خالد منتصر: الدجال النصاب استطاع التغلب على الطبيب.. فيديو


 

قال الإعلامي الدكتور خالد منتصر، إن هناك عددا كبيرا من المواطنين يتواصلون مع دجالين، من أجل علاجهم من الأمراض، موضحًا أنه يعلم قرية تعرضت لـ النصب من قبل دجال يدعى أنه سيعالجهم من السرطان.


وأضاف الدكتور خالد منتصر، خلال حواره ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن هناك موقفا جعله يستفز وهو قيام دجال بكسر نظارة فتاة تعانى من مشكلات فى البصر، وأكد لها أنها ستشفى بدون علاج وبدون ارتداء نظارة.
 

وكشف خالد منتصر، أن المزاج السلفي استطاع عمل «فوبيا» من العلم داخل العقل المصري، مشيرا إلى أن هناك عشرات الآلاف يمارسون الشعوذة والدجل للنصب على المواطنين.

 

خالد منتصر الارهابي كليات الطب صدى البلد الجماعة الارهابية

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