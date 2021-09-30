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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالتعاون مع ديسكو مصر.. ويجز يستعد لطرح كيفي كده

صدى البلد

يستعد مطرب الراب ويجز لطرح تراك جديد يحمل اسم “كيفى كده” بالتعاون لاول مرة مع “ديسكو مصر”.

وكشف ويجز عن التراك لاول مرة من خلال حفله الافتراضى عبر تطبيق Minly.

ومن المقرر طرحه عبر المنصات الموسيقية المختلفة خلال الايام القليلة المقبلة.

أقام نجم الراب المصري الشهير ويجز أمس أكبر حفلة افتراضية في الشرق الأوسط، تم إحياؤها من خلال Minly Watch، أحدث تجربة من خلال منصة تفاعل معجبي المشاهير Minly.

تفاصيل حفل ويجز

استقطب الحفل الافتراضي 23 ألفاً من معجبي "ويجز" من 31 دولة من شمال إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا، بما في ذلك مصر والإمارات والبحرين والسعودية وقطر والمملكة المتحدة وأمريكا وكندا وإيطاليا وفرنسا وتركيا والدنمارك وروسيا وغيرهم. كما غنى "ويجز" أحدث أغانيه "كيفي كده" لأول مرة لجمهوره في جميع أنحاء العالم.

حقق الحفل أكثر من 120 ألف مشاهدة و-61 مليون تفاعل خلال الساعات الأولى من انطلاقه أونلاين بحسب بيان المنصة.

 

بالإضافة إلى ذلك، تم شحن الهدايا التذكارية الموقعة من "ويجز" إلى 3 قارات مختلفة. كما استخدمت المنصة ثاني أكبر شاشة CGI في العالم، والأكبر في الشرق الأوسط كخلفية.

 

 

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