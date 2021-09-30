أمينة: اتضربت بالقلم بسبب بدلة ظابط.. فيديو

قالت المطربة أمينة، إنها التقت بالفنان عمرو عبد الجليل لأول مرة داخل "مسرح الفنان الراحل محمد نجم".

واستطردت “أمينة” خلال حوارها ببرنامج "سهرانين" المذاع على قناة “أون” تقديم الفنان "أمير كرارة":" الفنان محمد نجم كان سبب في نجاحي الفني.

وكشفت أنها كانت تفتعل المشكلات فى صغرها قائلة: "كنت بتخانق كتير وأنا صغيرة، ومرة كنت عايزة ألبس بدلة ظابط فى العيد وماما ضربتنى بالقلم".



وأضاف عمرو عبد الجليل، أنه تجمعه صلى قرابة بالفنان محمد نجم، متابعا:" محمد يبقى زوج أختي".



وأكمل: "أنا اتعلمت من محمد نجم كتير وكنت بتفرج عليه وهو بيمثل وأذاكر".