عمرو عبد الجليل يكشف صلة القرابة بينه وبين محمد نجم

كشف الفنان عمرو عبد الجليل، أنه تجمعه صلة قرابة بالفنان محمد نجم، متابعا:" محمد يبقى زوج اختي".



وأكمل “عمرو عبد الجليل” خلال حواره ببرنامج "سهرانين" المذاع على قناة “أون” تقديم الفنان "أمير كرارة": أنا اتعلمت من محمد نجم كتير وكنت بتفرج عليه وهو بيمثل وأذاكر".

وقالت المطربة أمينة، إنها التقت بالفنان عمرو عبد الجليل لأول مرة داخل مسرح الفنان الراحل محمد نجم".

واستطردت:" الفنان محمد نجم كان سبب في نجاحي الفني.

وكشفت أنها كانت تفتعل المشكلات فى صغرها قائلة: "كنت بتخانق كتير وأنا صغيرة، ومرة كنت عايزة ألبس بدلة ظابط فى العيد وماما ضربتنى بالقلم".



