عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

العلاج الجيني الجسدي أبرزها.. تعرف على أنواع العلاج الجيني

أنواع العلاج الجيني
أنواع العلاج الجيني

العلاج الجيني هو استراتيجية علاجية تستخدم لعلاج المرض عن طريق تصحيح الجينات المعيبة أو تعديل كيفية التعبير عن الجينات.

 

تتضمن التقنيات المستخدمة في العلاج الجيني إعطاء تسلسل محدد من الحمض النووي أو الحمض النووي الريبي،  يأمل الباحثون في أن يمكّن العلاج الجيني في المستقبل المرضى من العلاج عن طريق إدخال جينات في خلاياهم ، بدلاً من مطالبتهم بتناول الأدوية أو الخضوع لعملية جراحية.

 

أكد موقع news-medical.، أن يقدم العلاج الجيني نهجًا جديدًا واعدًا لعلاج مجموعة واسعة من الأمراض بما في ذلك أشكال مختلفة من السرطان والأمراض الموروثة وبعض أنواع العدوى الفيروسية. ومع ذلك ، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لضمان سلامة وفعالية هذه التقنيات. حاليًا ، يُستخدم العلاج الجيني فقط لعلاج الأمراض التي من المعروف بالفعل أن العلاجات الأخرى غير فعالة فيها.

 

هناك نوعان أساسيان من العلاج الجيني يشملان علاج الخط الجرثومي والعلاج الجيني الجسدي.

 

علاج الخط الجرثومي

يتضمن علاج السلالة الجرثومية تعديل الجينات داخل الخلايا الجرثومية أو الأمشاج ، والتي تشمل الحيوانات المنوية أو البويضات. لذلك ، يتم إعطاء علاج السلالة الجرثومية أثناء التكاثر ، حيث تندمج خلايا الأمشاج المعدلة لتشكيل الزيجوت، بمجرد اندماجها معًا ، تنقسم البيضة الملقحة وتمرر الجين المعدل إلى جميع خلايا الجسم الأخرى أثناء نمو النسل. بهذه الطريقة ، يغير علاج الخط الجرثومي جينوم الأجيال القادمة.

 

على الرغم من أنه من الناحية النظرية ، يمكن أن يقاوم علاج السلالة الجرثومية الأمراض الوراثية ، إلا أن السلطات القضائية في بلدان مختلفة مثل سويسرا وأستراليا وألمانيا تحظر استخدام علاج السلالة الجرثومية بسبب مخاوف من المخاطر غير المعروفة لهذا العلاج وما إذا كان يسبب أي آثار طويلة المدى في الأجيال القادمة . العلاج بالخطوط الجرثومية مكلف للغاية ، مما يحد من استخدامه العملي.

 

العلاج الجيني الجسدي

على عكس علاج الخط الجرثومي ، يتضمن العلاج الجيني الجسدي إدخال الحمض النووي العلاجي في خلايا الجسم ، بدلاً من الخلايا الجرثومية أو الأمشاج. وهذا يعني أن أي آثار للعلاج تقتصر على الفرد المعالج ولا يرثها الأبناء في المستقبل.

 

إن مجال العلاج الجيني الجسدي محاط بعدد أقل من القضايا الأخلاقية مقارنة بالعلاج الجيني للجينات. في حين أن هذا قد يكون صحيحًا ، إلا أن هذا النهج العلاجي لا يزال في المراحل الأولى من التطور.

 

العقبة الأولى في العلاج الجيني الجسدي هي الدمج الناجح للجين الجديد في الجينوم. في الواقع ، قد يؤدي دمج الجين المعدل في الجزء الخطأ من الحمض النووي إلى إحداث المرض بدلاً من الوقاية منه. بالإضافة إلى الحاجة إلى التعبير عن الجين المطلوب ، يجب تنظيم التعبير الجيني للجين الجديد من أجل منع الإفراط في التعبير الذي قد يؤدي أيضًا إلى حدوث المرض.

العلاج الجيني السرطان الأمراض الموروثة علاج الخط الجرثومي العلاج الجيني الجسدي البويضات

موضوعات متعلقة

تصل خلال 5 أيام.. مدير العلاج الجينى : حقنة الضمور العضلى يتم تجهيزها وفقا لكل حالة

بعد حقنه بالعلاج الجيني.. والدة الطفل رشيد: شكرا لكل من ساعدنا

ترشيحاتنا

متى المولد النبوي 2021؟.. سر يوم الإثنين في حياة النبي محمد

ممارسة اليوجا تساعد في محاربة سرطان البروستات

أخبار العالم| مجلس الأمن يعقد اجتماعا بشأن كوريا الشمالية وتركيا تسحب المرتزقة السوريين من ليبيا

المرشحون لجائزة أفضل لاعب في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا

مع إجراء تعديلات.. البنك الأهلي يوافق على الاقتراح الثالث لنظام الدوري الجديد

غادروا دون مران.. شوبير يكشف كواليس جلسة لبيب مع لاعبي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة أحمد سعد توجه رسالة نارية لـ سمية الخشاب وريم البارودي

بعد التراجع 4 جنيهات.. أسعار الذهب اليوم الخميس 30-9-2021

شوبير يكشف عن منافس الخطيب في انتخابات الأهلي وكواليس القائمة

مدرب برتغالي كبير يقترب من خلافة موسيماني في الأهلي.. تفاصيل

غزل المحلة يهنئ نادي شيريف بعد الفوز علي ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

بشرى سارة لأصحاب الدراجات الآلية.. قرار حكومي جديد بشأن التراخيص

غدا..غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم من الـ 10 مساء

إيهاب جلال: سعداء بفوز الوكرة القطرى الأول وهدفنا حصد لقب البطولة العربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. أين التقت دنيا سمير غانم بالأميرة ديانا؟| قصة صورة جمعتهما معا

شكلي كبرت بجد .. كيف تحولت رضوى الشربيني من إعلامية إلى نصيرة المرأة؟

أحمد شيبة يرزق بمولودة جديدة.. ويطلق عليها هذا الاسم

بطل عروس أسطنبول .. القصة الكاملة لـ أروى جودة وممثل تركي شهير

فيديو

ليتصدر اسمهم "الترند".. شائعات الانفصال تلاحق هؤلاء النجوم

نيزك يضرب مدينة أمريكية وسط حالة رعب تنتاب السكان ..ما القصة؟ |فيديو

الفنان توفيق عبد الحميد من الانزلاق الغضروفي وكورونا إلى عملية النصب.. ما القصة

دهستها تريلا وأمر السيسي بعلاجها.. والد الطالبة منة الله يعلن وفاة ابنته

المزيد

ساحة رأي

د. جيهان فرحات تكتب: تاريخ مبدعات مصر في الفن التشكيلي

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «2»

د. هشام فهمى يكتب: إنشاء وحدات ادارة محلية جديدة متكاملة الخدمات

فرج القاسمي يكتب: ناصر الذي لم يفارق بيتنا وقلوبنا حتي الأن

صباح الحكيم تكتب: أين نحن من الـ«ايكا تكنولوجي»؟

ليلى موسى تكتب: هل سينهي الروس حظوظ التواجد التركي في سوريا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

هويدا دويدار

كرماء ولكن !

محمد نوار

القاف «سيركل» وعليها نقطتين!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: عقيدة بايدين الاستراتيجية.. أفغانستان والعالم

بهجت العبيدي

هل يحقق الإنسان الخلود على الأرض؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ