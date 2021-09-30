العلاج الجيني الجسدي أبرزها.. تعرف على أنواع العلاج الجيني

العلاج الجيني هو استراتيجية علاجية تستخدم لعلاج المرض عن طريق تصحيح الجينات المعيبة أو تعديل كيفية التعبير عن الجينات.

تتضمن التقنيات المستخدمة في العلاج الجيني إعطاء تسلسل محدد من الحمض النووي أو الحمض النووي الريبي، يأمل الباحثون في أن يمكّن العلاج الجيني في المستقبل المرضى من العلاج عن طريق إدخال جينات في خلاياهم ، بدلاً من مطالبتهم بتناول الأدوية أو الخضوع لعملية جراحية.

أكد موقع news-medical.، أن يقدم العلاج الجيني نهجًا جديدًا واعدًا لعلاج مجموعة واسعة من الأمراض بما في ذلك أشكال مختلفة من السرطان والأمراض الموروثة وبعض أنواع العدوى الفيروسية. ومع ذلك ، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لضمان سلامة وفعالية هذه التقنيات. حاليًا ، يُستخدم العلاج الجيني فقط لعلاج الأمراض التي من المعروف بالفعل أن العلاجات الأخرى غير فعالة فيها.

هناك نوعان أساسيان من العلاج الجيني يشملان علاج الخط الجرثومي والعلاج الجيني الجسدي.

علاج الخط الجرثومي

يتضمن علاج السلالة الجرثومية تعديل الجينات داخل الخلايا الجرثومية أو الأمشاج ، والتي تشمل الحيوانات المنوية أو البويضات. لذلك ، يتم إعطاء علاج السلالة الجرثومية أثناء التكاثر ، حيث تندمج خلايا الأمشاج المعدلة لتشكيل الزيجوت، بمجرد اندماجها معًا ، تنقسم البيضة الملقحة وتمرر الجين المعدل إلى جميع خلايا الجسم الأخرى أثناء نمو النسل. بهذه الطريقة ، يغير علاج الخط الجرثومي جينوم الأجيال القادمة.

على الرغم من أنه من الناحية النظرية ، يمكن أن يقاوم علاج السلالة الجرثومية الأمراض الوراثية ، إلا أن السلطات القضائية في بلدان مختلفة مثل سويسرا وأستراليا وألمانيا تحظر استخدام علاج السلالة الجرثومية بسبب مخاوف من المخاطر غير المعروفة لهذا العلاج وما إذا كان يسبب أي آثار طويلة المدى في الأجيال القادمة . العلاج بالخطوط الجرثومية مكلف للغاية ، مما يحد من استخدامه العملي.

العلاج الجيني الجسدي

على عكس علاج الخط الجرثومي ، يتضمن العلاج الجيني الجسدي إدخال الحمض النووي العلاجي في خلايا الجسم ، بدلاً من الخلايا الجرثومية أو الأمشاج. وهذا يعني أن أي آثار للعلاج تقتصر على الفرد المعالج ولا يرثها الأبناء في المستقبل.

إن مجال العلاج الجيني الجسدي محاط بعدد أقل من القضايا الأخلاقية مقارنة بالعلاج الجيني للجينات. في حين أن هذا قد يكون صحيحًا ، إلا أن هذا النهج العلاجي لا يزال في المراحل الأولى من التطور.

العقبة الأولى في العلاج الجيني الجسدي هي الدمج الناجح للجين الجديد في الجينوم. في الواقع ، قد يؤدي دمج الجين المعدل في الجزء الخطأ من الحمض النووي إلى إحداث المرض بدلاً من الوقاية منه. بالإضافة إلى الحاجة إلى التعبير عن الجين المطلوب ، يجب تنظيم التعبير الجيني للجين الجديد من أجل منع الإفراط في التعبير الذي قد يؤدي أيضًا إلى حدوث المرض.