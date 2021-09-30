أعمال غنائية في الطريق إليك.. ألبوم عمرو دياب وكليب فؤاد وسنجل رامي جمال

يترقب عدد من نجوم الغناء، الإفراج عن أعمال غنائية جديدة لهم خلال الفترة المقبلة، بعضها سيتم طرحه في شكل ألبوم كامل، وأخرى كـ "سينجل" وفيديو كليب، ويرصد "صدى البلد" في التقرير التالي، أبرز الألبومات والأغاني الجديدة المنتظر طرحها

عمرو دياب

يستعد الفنان عمرو دياب لطرح البومه الغنائى الجديد خلال الفترة القليلة المقبلة.

وحرص عمرو دياب على الترويج لاغنيتى “عيشنى واذواق”.

أعلن الفنان عمرو دياب عن قرب طرح أغنية "عيشني" وذلك من خلال حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"

ومن المفترض أن يتم طرح الأغنية عبر فودافون ميوزيك وتطبيق أنغامي، وقد أعلن عن ذلك عمرو دياب حيث كتب "قريبًا على Vodafone music اشترك وخليك أول واحد يسمع أغنية عمرو دياب الجديدة عيشني أول ما تنزل"

وكان الهضبة قد أعلن منذ أيام عن قرب طرح أغنيته الجديدة "أذواق" وهي واحدة من أغنياته التي سيتم طرحها خلال الفترة القادمة .

عمرو دياب

محمد فؤاد

عاد الفنان محمد فؤاد إلى جمهوره بمفاجأة سارة، وأعلن منذ دقائق عن اقتراب عرض كليب أغنيته الجديدة وهي بعنوان "سلام".

ونشر مقطعًا ترويجيًا للكليب من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب معلقا من خلال الفيديو:"انتظروا #كليب#سلام بحبكوا يا أحلي و أغلي و أوفي جمهور#محمد_فؤاد".

محمد فؤاد

رامى جمال

يستعد الفنان رامي جمال، لطرح أغنية جديدة من البومه المقبل “ولسه” وهي بعنوان “خليكي”.

نشر رامي جمال البوستر الرسمي الخاص بالاغنية وعلق قائلاً: “ #رامي_جمال - #خليكي، أغنية جديدة #قريباً من ألبوم #ولسه من إنتاج #نجوم_ريكوردز”.

وطرح رامي جمال أغنيته الخامسة بعنوان "كنا ممكن نتفق"، من ألبومه "ولسه"، من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل، وإنتاج نجوم ريكوردز.

رامى جمال

ويجز

يستعد مطرب الراب ويجز لطرح تراك جديد يحمل اسم “كيفى كده” بالتعاون لاول مرة مع “ديسكو مصر”.

وكشف ويجز عن التراك لاول مرة من خلال حفله الافتراضى عبر تطبيق Minly.

ومن المقرر طرحه عبر المنصات الموسيقية المختلفة خلال الايام القليلة المقبلة.