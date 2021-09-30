رغم الحياة السعيدة..والدة كريستيانو رونالدو ترفض زواجه من جورجينا

يبدو أن دولوريس أفيرو والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تمثل العائق الرئيس أمام زواجه من صديقته جورجينا رودريجيز التي صرحت مؤخرًا بأنها تنتظر بفارغ الصبر عرضه للزواج منها، وستوافق على الفور.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “ماركا” الإسبانية، ترفض دولوريس أفيرو، والدة اللاعب البرتغالي زواجه من صديقته الحالية لأسباب ذكرتها مسبقا منها اعتقادها ان جورجينا طالمعة في أموال وامتيازات رونالدو.

ويعيش رونالدو أوقات سعيدة مع جورجينيا ودائمًا ما يؤكد على دورها الكبير في نجاحه المهني في الملاعب خلال السنوات الأخيرة بفضل الاستقرار العائلي.

وترى أفيرو أن صاحبة الـ27 عاما تمتلك دوافع اقتصادية ورغبة في السيطرة على أموال لاعب كرة القديم الشهير، وهو ما يجعلها ترغب في إتمام الزواج سريعًا.

وأكدت الجريدة، أن رونالدو يرغب في إتمام خطوة الزواج سريعًا وتنظيم حفل زفاف عالمي ولكنه يواجه مشاكل كبيرة مع عائلته.

وكانت والدة لاعب مانشستر يونايتد قد أكدت في وقت سابق على سعادتها بما تقدمه جورجينا لرونالدو من دعم خاصة بعد إنجابها إيفا.

ونجح رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي بتغيير تاريخ كرة القدم العالمية، خاصة عندما كان في صفوف ريال مدريد، كما جعل حياته الخاصة أيضًا محل نقاش وجدل وإثارة في الأوساط الكروية والاجتماعية المختلفة، إذ إن أي شيء يتعلق بحياته الشخصية يصبح في دائرة الضوء.



وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية نقلًا عن وسائل إعلام برتغالية إن حياة رونالدو مع جورجينا سعيدة، سواء عندما التقيا لأول مرة في مدريد ثم انتقالهما إلى تورينو، لتستمر هذه السعادة في مانشستر مع الأبناء: كريستيانو جونيور، وألانا، وإيفا، وماتيو، بالإضافة إلى والدة النجم البرتغالي دولوريس أفيرو التي تتابع صاحب القميص رقم 7 أينما ذهب.

وقالت الإسبانية جورجينا المولودة في الأرجنتين، والبالغة من العمر 27 عامًا، عندما سُئلت عن زواجها من رونالدو: ”أتمنى ذلك، لكن الأمر لا يعتمد عليَّ“.

وقالت ”ماركا“ إن دولوريس أفيرو لا تريد أن تستسلم، ”وتوصيه بعدم الزواج، لأنها تعتقد أن الشيء الوحيد الذي تريده المرأة هو الاستفادة من الوضع الاقتصادي المميز لنجلها“.

وبحسب ما يقولون في البرتغال. دولوريس أفيرو ليست وحدها التي لا تريد زواج نجلها من جورجينا أو غيرها، إذ إن أشقاءه: كاتيا، وهوغو، وإيلما، يفكرون بنفس طريقة والدتهم.