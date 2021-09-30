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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خلال ساعات قليلة.. بوكو تعتزم الإعلان عن هاتفها الجديد Poco C31

هاتف بوكو Poco C31
هاتف بوكو Poco C31

تستعد شركة بوكو Poco، للكشف عن هاتفها الذكي الجديد C31 في الهند قريبا، وقبل الإعلان الرسمي كشفت العلامة التجارية الصينية، عن بعض مواصفات الهاتف الذكي لاثارة التشويق حوله.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، لم توضح بوكو المواصفات الكاملة لهاتف Poco C31، ولكنها أوضحت بعض الميزات الرئيسية لما سيقدمه الجهاز الذي من المقرر الإعلان عنه اليوم الخميس 30 سبتمبر.

 

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خلال ساعات قليلة بوكو تعتزم الإعلان عن Poco C31

وسيتم تشغيل هاتف بوكو Poco C31، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Helio G35، والذي سيأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائى رام سعتها 4 جيجابايت، وذكرت الشركة الصينية أن بطارية الهاتف ستكون أطول بنسبة 25٪، مما ينتج عنه 1000 دورة شحن.

Poco C31's key specs confirmed ahead of September 30 unveiling
هاتف بوكو Poco C31

وسيحتوي هاتف بوكو المنتظر C31، على شاشة بتصميم قطرة الماء مخصص للكاميرا الأمامية، وتتباهي الشركة بتصميم اللوحة الخلفية للجهاز التي ستأتي بتصميم مزدوج اللون.

وتشير Poco إلى أن هاتفها المرتقب C31 سيأتي مع وظيفة Face Unlock، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع للمصادقة البيومترية.

ولكن الصورة التي شاركتها الصفحة الرسمية لفرع بوك في الهند، لم تظهر لنا أي مستشعر لبصمات الأصابع على الهاتف، مما يعني أنه من المحتمل أن يأتي مثبت باللوحة الخلفية.

وتدعي الشركة أيضًا أن بطارية هاتف Poco C31، ستبقى بجودة عالية وحالة جديدة حتى بعد الاستخدام لمدة عامين ونصف من الاستخدام اليومي، وسنعرف المزيد عن خطة الأسعار والتوافر وبقية المواصفات عند الكشف عنه خلال ساعات قليلة.

Poco C31's key specs confirmed ahead of September 30 unveiling
هاتف بوكو Poco C31
بوكو هاتف Poco C31 بوكو C31 تصميم C31 الهند

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