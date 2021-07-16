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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمواصفات جبارة.. "بوكو" تعتزم إطلاق أحدث هواتفها Poco F3 GT

هاتف ريدمي Redmi
هاتف ريدمي Redmi K40 Gaming

أكدت شركة بوكو Poco، على أنه سيتم إطلاق هاتف ذكي متوسط ​​المدى بمواصفات جبارة وإمكانات عالية، ضمن سلسلة هواتفها الرائدة F، والذي سينطلق في الهند في الربع الثالث من عام 2021، تحت اسم Poco F3 GT.

ووفقا لموقع "Indiatoday"، صرح مدير شركة بوكو، انوج شارما Anuj Sharma ""، أن صانعة الهواتف الذكية، كانت تعتزم إطلاق هاتف Poco F3 GT، فى شهر أغسطس أو سبتمبر من العام الحالي، قبل أن تقرر إطلاقه فى يوليو الجاري، بعد أن ارتفعت مبيعات الشركة فى النصف الثاني من العام الحالي.

 

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وسيأتي هاتف بوكو Poco F3 GT، بشاشة من نوع AMOLED، وبقياس 6.6 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتزا فى الثانية، و قارئ بصمة الأصابع أسفل الشاشة، بالإضافة لنوتش فى أعلى يسار الشاشة، وتدعم تقنية HDR 10+.

وقد تم تصميم هاتف بوكو Poco F3 GT، بهيكل مصنوع بإطار من الألومنيوم المستخدم فى صناعة الطائرات، وجسم زجاجي يضيف لمسة جمالية فريدة، مكبرات صوت رائعة بدعم تقنية Dolby Atmos من أجل صوت واقعي.

وسيحتوي هاتف Poco F3 GT على ثلاث كاميرات خلفية الرئيسية منها بمستشعر 64 ميجابكسل، مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل، بالإضافة إلى مستشعر للعمق بدقة 5 ميجا بيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.


وسيعمل هاتف بوكو Poco F3 GT، بمعالج من نوع Dimensity 1200 المتميز من إنتاج شركة ميديا تيك، يدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G حيث من المتوقع أن يكون هذا الهاتف مخصصا للألعاب، حيث يقدم إمكانات كبيرة مشابهة لهاتف ريدمي Redmi K40 Gaming الذي تم إطلاقه مؤخرا.

سعر هاتف بوكو Poco F3 GT

وسيحزم هاتف بوكو Poco F3 GT، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 67 واطت، وسيتوفر الهاتف مقابل سعر حوالي 400 دولار (أي ما يعادل 6 آلاف جنيه مصري).

بوكو Poco F3 GT هاتف ذكي هاتف Poco F3 GT سلسلة F

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