أخبار الفن.. هكذا دعمت فنانات الوطن العربي رئيسة وزراء تونس.. توفيق عبد الحميد: أنا وكلابي بنتقاسم الحياة.. والانزلاق الغضروفى سبب ابتعادي عن الفن

نشر قسم الفن عدد من الأخبار على مدار الساعات الماضيةنستعرض ابرزها فى السطور التالية:

يحيى المطرب محمود العسيلى حفلا غنائيا يوم ١٥ اكتوبر المقبل على مسرح الزمالك فى تمام الساعة ٧ونصف مساءا.

علق الفنان محمود العسيلي على قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع الغناء باستخدام فلاشة في الحفلات وذلك خلال صفحته الشخصية على فيسبوك.

وكتب "العسيلي" "قرار منع الغناء باستخدام الفلاشة قرار مهم جدا من نقابة المهن الموسيقية، و اتمنى انه يتنفذ و بحزم لان دا هيفرق جدا في المنافسة والذوق العام وهيرجع يشغل كثير من الموسيقيين تاني".



هكذا دعمت فنانات الوطن العربي رئيسة وزراء تونس

حرصت عدد من فنانات الوطن العربى على دعم قرر تعين أول سيدة بمنصب رئيسة وزراء بتونس ومن بينهم هؤلاء الفنانات..

درة

نشرت الفنانة درة صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وظهر فى الصورة نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية، وعلقت درة كالتالي:"فخورة ببلادي لاختيارها #نجلاء_بودن لتكون اول أمرآة في تاريخ تونس والوطن العربي تحتل منصب رئيسة حكومة تونس .. #درة

#تونس".

إليسا

عبّرت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ عن سعادتها باختيار ​نجلاء بودن​ لتكون رئيسة الوزراء في ​تونس​.



وكتبت إليسا عبر حسابها بموقع "تويتر"، "تونس الجميلة في كل شيء تنتصر للمرأة مرة جديدة.. مبروك لهذه الدولة الحبيبة انتصارها للمساواة عبر أول رئيسة حكومة.. إنها نون التأنيث والنصر".

يحل اليوم الخميس 30 سبتمبر، ذكرى ميلاد الفنانة شريفة ماهر، والتي لمعت في أدوار الفتاة القوية الشخصية في السينما.

ونرصد فى الشطور التالية أبرز المعلومات عن الفنانة شريفة ماهر ..

–ولدت الفنانة شريفة ماهر عام 1932.



–اسمها الحقيقي هدى ماهر .

–درست في إحدى المدارس الفرنسية.

–عاشت "شريفة " طفولة قاسية، زوجها والدها وهي لا تزال في عمر 15 عاما وانتهى هذا الزواج بالانفصال.

يترقب عدد من نجوم الغناء، الإفراج عن أعمال غنائية جديدة لهم خلال الفترة المقبلة، بعضها سيتم طرحه في شكل ألبوم كامل، وأخرى كـ "سينجل" وفيديو كليب، ويرصد "صدى البلد" في التقرير التالي، أبرز الألبومات والأغاني الجديدة المنتظر طرحها

عمرو دياب

يستعد الفنان عمرو دياب لطرح البومه الغنائى الجديد خلال الفترة القليلة المقبلة.

وحرص عمرو دياب على الترويج لاغنيتى “عيشنى واذواق”.

أعلن الفنان عمرو دياب عن قرب طرح أغنية "عيشني" وذلك من خلال حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"

ومن المفترض أن يتم طرح الأغنية عبر فودافون ميوزيك وتطبيق أنغامي، وقد أعلن عن ذلك عمرو دياب حيث كتب "قريبًا على Vodafone music اشترك وخليك أول واحد يسمع أغنية عمرو دياب الجديدة عيشني أول ما تنزل"

وكان الهضبة قد أعلن منذ أيام عن قرب طرح أغنيته الجديدة "أذواق" وهي واحدة من أغنياته التي سيتم طرحها خلال الفترة القادمة .

آثار اسم الفنان توفيق عبد الحميد جدلا واسعا خلال الساعات القليلة الماضية متصدرا مواقع التواصل الاجتماعى .

وذلك بعدما نشر الفنان توفيق عبد الحميد عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك ، صورة أثناء تواجده برفقة كلابه الخاصة من داخل غرفة نومه الشخصية.

وظهر فى الصورة حب الفنان توفيق عبد الحميد لكلابه ، بالإضافة الى البساطة والتلقائية التى أطل بها على جمهوره ، وهو ما لقى استحسانهم .

ونرصد فى السطور التالية أبرز تصريحات توفيق عبد الحميد..

الفن حياتى والانزلاق الغضروفى سبب ابتعادى عنه

أكد الفنان توفيق عبد الحميد أنه يتمنى العودة إلى الحياة الفنية خلال الفترة المقبلة ، مؤكداً أن ابتعاده عن الفن نتيجة إصابته بانزلاق غضروفى .

وتابع توفيق عبد الحميد فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد : اتمنى العودة قريباً الى التمثيل، خاصة ان الفن هو حياتى ومجال عملى الوحيد .

وأضاف توفيق عبد الحميد: أكثر شيء من الممكن أن يسعد الإنسان ويستمتع به هو العمل بالمهنة التى يجبها ومحبة الجمهور