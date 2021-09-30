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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أبرز تصريحات الفنان توفيق عبد الحميد: أنا وكلابي بنتقاسم الحياة.. والانزلاق الغضروفى سبب ابتعادي عن الفن

صدى البلد

آثار اسم الفنان توفيق عبد الحميد جدلا واسعا خلال الساعات القليلة الماضية متصدرا مواقع التواصل الاجتماعى .

وذلك بعدما نشر الفنان توفيق عبد الحميد عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك ، صورة أثناء تواجده برفقة كلابه الخاصة من داخل غرفة نومه الشخصية.

 

وظهر فى الصورة حب الفنان توفيق عبد الحميد لكلابه ، بالإضافة الى البساطة والتلقائية التى أطل بها على جمهوره ، وهو ما لقى استحسانهم . 

 

ونرصد فى السطور التالية أبرز تصريحات توفيق عبد الحميد..

 

الفن حياتى والانزلاق الغضروفى سبب ابتعادى عنه

 

 أكد الفنان توفيق عبد الحميد أنه يتمنى العودة إلى الحياة الفنية خلال الفترة المقبلة ، مؤكداً أن ابتعاده عن الفن نتيجة إصابته بانزلاق غضروفى . 

وتابع توفيق عبد الحميد فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد : اتمنى العودة قريباً الى التمثيل، خاصة ان الفن هو حياتى ومجال عملى الوحيد .

 

وأضاف توفيق عبد الحميد: أكثر شيء من الممكن أن يسعد الإنسان ويستمتع به هو العمل بالمهنة التى يجبها ومحبة الجمهور . 

ويضيف توفيق عبد الحميد : لا توجد أى أسباب عن غيابى عن الساحة الفنية سوى إصابتى بالانزلاق الغضروفى .

توفيق عبد الحميد يرد على الجدل الدائر حول نشره صورة مع كلابه "كاجو وجوكا"

 

علق الفنان توفيق عبد الحميد على استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً: "أي حاجة ليها الحلو والوحش.. ف على الرغم من أن التواصل مع الجمهور عبر السوشيال ميديا ممتع ومبهج ، هناك أيضاً ناس مزعجة وبتعكر المزاج".

وأوضح توفيق عبد الحميد في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، قائلاص: "فيه ناس واخدة اسمي وصوري وعاملين بها صفحات مُزيفة ، وبيتعاملوا مع الناس على إنهم أنا".

وتابع الفنان قائلاً: "حتى الغلاف اللي أنا اختارته يبقى مميز عن قناعة وقصد وهو علم مصر وقصيدة صلاح جهين، اتسرق برضه، وجايبين صور ليا من جوجل، لأن لم تكن لي صور شخصية من قبل على صفحتي بالـ فيسبوك".

وعلق توفيق عبد الحميد على الجدل الدائر حول سر نشره صورة مع كلابه "كاجو وجوكا" في غرفة نومه داخل منزله، قائلاً: "دول كلابي التوأم ذكر وأنثى .. ودول اللي عايشين معايا وبنتقاسم الحياة مع بعض".

 

مش لاقي حد يعالجني.. الفنان توفيق عبدالحميد يكشف سبب ابتعاده عن الفن

 

كشف الفنان توفيق عبد الحميد عن سبب ابتعاده عن العمل، قائلاً إنه أُصيب بـ "انزلاق غضروفي"، الذي أثر على ظهره وقدميه.

 

وأوضح توفيق عبد الحميد في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، قائلاً: "المهنة بتاعتنا شاقة وقاسية وتحتاج إني أكون بصحتي عشان أقدر أقدم المحتوى بشكل كامل".

 

وتابع الفنان قائلاً: "بروح أتعالج طبيعي بس مبلاقيش تقدم فبزهق وأتوقف .. وبعدين شوية وأرجع تاني وهكذا".

 

وعقب توفيق عبد الحميد قائلاً: "لحد دلوقتي ملاقيتش حد ربنا يجعل في غيديه الشفاء وأرتاح معاه وخلص من التعب ده"

 

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