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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

النور مكانه في القلوب

«محمد» أول المكفوفين في الثانوية وموهبة في تلاوة القرآن بكفر الشيخ| شاهد

محمد عبد الكريم
محمد عبد الكريم

حباه الله صوتًا رخيمًا مميزًا في تلاوة القرآن الكريم، فقد تعلق بالقرآن منذ نعومة أظافره، فبالرغم من فقدانه لنعمة البصر، إلا أن الله أنعم عليه بنور البصيرة، وهو سر نحاجه وتفوقه العلمي، فقد حصل هذا العام على المركز الأول على مستوى مدارس المكفوفين في الثانوية العامة، والشعبة الأدبية على مستوى محافظة كفرالشيخ بنسبة 94%.
 

بدأ محمد عبد الكريم رزق، ابن قرية كفرالمرازقة التابعة لمركز قلين بمحافظة كفرالشيخ، في حفظ القرآن الكريم، في سن مبكرة، وأتم حفظ كتاب الله كاملاً في الصف الرابع الابتدائي، وهو في سن التاسعة من عمره، وبرع في تلاوة القرآن الذي يبهر الجميع بحسن صوته وأدائه وإتقانه للأحكام.


يقول محمد عبد الكريم، لـ«صدى البلد»، بفضل الله منذ صغري تعلقت بكتاب الله، فكنت أردد القرآن مع إذاعة القرآن الكريم، فوالدي - رحمه الله - أحضر لي شيخًا لتحفيظي القرآن، فقد أنهيت حفظ القرآن في عمر التاسعة من عمري، على يد الشيخ إبراهيم عبد الكريم محجوب، وأتممت حفظ القرآن على يد الشيخ فوزي زيدان بارك الله فيهما.
 

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وتابع، الأول على مستوى مدارس المكفوفين بالثانوية العامة، «درست قراءات وتجويد، كنت أدرس في مركز المعصراوي للقرآن الكريم في قلين على يد الشيخ عبد الحميد رجب، أنهيت قراءة عاصم بروايته؛ حفص عن عاصم، وشعبة عن عاصم، وقراءة الكسائي»، مضيفًا «الحمد لله على تفوقي هذا العام وبإذن الله سوف ألتحق بكلية الآداب شعبة اللغة العربية».    
 

واستكمل حديثه، قائلاً : «وأدعو الله أن يوفقني في حياتي الجامعية بأن أحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في اللغة العربية عقب التخرج في كلية الآداب، وأصبح عضوًا بهيئة التدريس»، لافتًا إلى أنه يُدين بالفضل لوالدته التي تساعده وتشجعه على التفوق وتوفر له كل سبل النجاح.
 

وأوضح محمد عبد الكريم رزق، أنه شارك في العديد من مسابقات حفظ القرآن الكريم، لافتًا إلى أن أكرمه الله وفاز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في حفظ كتاب الله منذ 3 سنوات على مستوى وزارة التربية والتعليم، وتم تكريمه، معبرًا عن سعادته وفخره بهذا التكريم .

الثانوية العامة القران الكريم كفر الشيخ حفظ القرآن الكريم اللغة العربية

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