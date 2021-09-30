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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة عين شمس تنظم ورشة لتطبيق منظومة المعامل الافتراضية التفاعلية

جامعة عين سمش
جامعة عين سمش

نظمت إدارة تطوير التعليم بـ جامعة عين شمس برئاسة الدكتور منى عبد العال، ورشة عمل لتدريب فرق العمل بوحدات التعلم الإلكتروني لكليات “الطب والصيدلة والعلوم والزراعة والبنات والهندسة والتربية والطب البيطري”، على تطبيق منظومة المعامل الافتراضية التفاعلية ثلاثية الأبعاد لتدريس العلوم في الكليات العلمية بالتعاون مع منصة “براكسيلابس” الرقمية المتخصصة في تطوير المعامل الافتراضية، وذلك بمعمل الحاسب الآلي بإدارة تطوير التعليم.

يأتي ذلك في إطار إيمان جامعة عين شمس بدورها الرائد في تقديم نموذج يحتذى به وتماشيا مع سياسة الدولة وتحقيقا لرؤية مصر 2030 لتطوير التعليم الجامعي وتحقيق رؤية الدولة في رقمنة التعليم الجامعي في جميع التخصصات والتطبيقات التي تخدم التعليم الجامعي، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، وإشراف الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
 

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افتتح التدريب الدكتور عبد الفتاح سعود من خلال الفيديو كونفرنس، حيث أشار إلى تكامل نظام ASU2Learn واحتوائه على أحدث طرق التعلم، ومنها التطبيقات الافتراضية وقدرتها على الوصول إلى نواتج التعلم المستهدفة في ظل كثافة الطلاب. 

وأشاد الدكتور عبد الفتاح سعود بدور إدارة تطوير التعليم المحوري في وضع استراتيجيات تخدم العملية التعليمية.

وخلال ورشة التدريب، أكدت الدكتور منى عبد العال أن تطبيق منظومة المعامل الافتراضية التفاعلية ثلاثية الأبعاد يأتي في إطار تحقيق متطلبات الجامعة في التحول الرقمي في تدريس العلوم التطبيقية من خلال اختيار التطبيقات المثالية، وأحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا في مصر والعالم، مع الالتزام بالتكامل التام مع أنظمة إدارة التعلم الإلكتروني بالجامعة ASU2Learn  وكذلك استراتيجيات التدريب المستمر والدعم الفني المستدام الذي يرتقي بالعملية التعليمية في السنوات القادمة، ومن ثم تقديم طالب متفوق وخريج مثالي قادر على إحداث التغيير ووضعه على طريق التنافسية العالمية.
وتناولت الدكتورة داليا يوسف، مدير الوحدة المركزية للتعلم الإلكتروني بإدارة تطوير التعليم، توضيح  استراتيجية جامعة عين شمس في التعلم الإلكتروني وتدريس العلوم باستخدام المعامل الافتراضية ومراحل تدريب فرق العمل بوحدات التعلم الإلكتروني وأعضاء هيئة التدريس وصولاً لتدريب الطلاب.  
كما تحدثت الدكتورة خديجة البدويهي، المدير التنفيذي - شركة براكسيلابس، وفريق عمل الشركة حول كيفية تشغيل المعامل الافتراضية من خلال نظام التعلم الإلكتروني للجامعة وتقديم  أمثلة من بعض التجارب الافتراضية في البيولوجي وكيمياء وفيزياء.

جامعة عين شمس الدكتور مني عبد العال ورشة عمل لتدريب التعليم الجامعي نائب رئيس الجامعة

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