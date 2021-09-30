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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نجأ بأعجوبة.. منظم رحلات يفلت من هجوم تمساح خطير.. صورة

تمساح قافز
تمساح قافز

نجا أحد منظمي الرحلات السياحية الأسترالية من  هجوم تمساح مروع ومفاجئ، حيث أصابه بإصابات بالغة الخطورة عندما اندفع من نهر وأطبق بفكيه على يده. 

 

تعرض شون ديرلي للهجوم في نهر أديلايد في الإقليم الشمالي لأستراليا، والذي يشتهر بـ «التماسيح القافزة»، وهي تماسيح كبيرة ترتفع عمودياً من الماء لانتزاع جثث الدجاج المتدلية من أعمدة طويلة ممتدة من قوارب الرحلات السياحية.

وفي مقابلة مع شبكة “ناين نتورك”، قال ديرلي، البالغ من العمر 60 عاماً، عن مواجهته لتمساح بطول 2.2 متر، الاثنين الماضي: «أشعر أنني بخير، ذراعي تؤلمني قليلاً، لكني نجوت». 

 

وأوضح «ديرلي» أن التمساح أقبض على يده عندما قرر استعادة عمود كان يستخدمه لإطعامه.

ولفت إلى أنه عندما حاول التمساح فتح فمه ليعض ذراعه مجدداً تمكن ديرلي من الإفلات منه.

 

وأشارت تقارير محلية إلى أن ديرلي خضع لجراحة لإصلاح وتر في يده.

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رفات شخص في معدة تمساح


عثرت أسرة أمريكية على رفات والدهم  في معدة تمساح، وذلك بعد عراك عنيف حدث بين الأب والتمساح أثناء مهاجمته لمنزل الأسرة وتصدى الأب له بكل شجاعة، ولكن التمساح كان أقوى وسحبه إلى الماء.


وبحسب ما ورد في صحيفة «ديلي ستار»، فإن رجلا أمريكيا في ولاية لويزيانا الأمريكية يبلغ من العمر 74  عاما، قام بالتصدي لهجوم من تمساح خرج من بحيرة تقع بالقرب من منزله.


وقالت الزوجة في تقرير الشرطة، إنها استيقظت ذات يوم على صوت صراخ زوجها أمام المنزل، وهو يحاول التصدي لتمساح، ولكن الزوج  فشل في التصدي في النهاية وسحبه التمساح داخل المياه وذلك بعد أن قطع ذراعه وفقد القدرة على مقاومته.


وأوضحت الزوجة أن زوجها طلب منها مغادرة المكان سريعا حفاظا على حياتها، وطلب النجدة من أي شخص في المكان، إلا أن التمساح كان أسرع وأقوى فقام بسحب الرجل إلى البحيرة واختفى. 
 

وظهر التمساح ميتا على شط البحيرة بعد وفاة الأب بأسبوعين، وتمكنت الأسرة من التعرف على والدهم من خلال تشابه الحمض النووي الخاص بأولاد الرجل والرفات الموجودة داخل معدة التمساح.

 

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