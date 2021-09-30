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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة صباحية.. ريهام أيمن تخطف الأنظار عبر انستجرام

ريهام ايمن
ريهام ايمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن، صورا جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وظهرت ريهام أيمن في الصورة بإطلالة صباحية وهي تتناول مشروب الصباح الخاص بها مما أثار إعجاب متابعيها.

 

في سياق آخر، تعافت ريهام أيمن، من الإصابة بفيروس كورونا، بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا عبر خاصية إستوري على حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

 

وكتبت ريهام أيمن: "الحمد لله على كل شيء إيجابي كورونا إن شاء الله خير.. ادعولي".

 

واحتفلت أيضا ريهام أيمن، بتعافي زوجها الفنان شريف رمزي من الإصابة بفيروس كورونا ، بعد إعلانه سلبية مسحته الأخيرة.


ونشرت ريهام أيمن، مجموعة من الصور لها مع زوجها بعد شفائه وعلقت عليها قائلة: "يمكنني حضنه مرة أخرى".

ريهام ايمن التواصل الاجتماعي انستجرام الفن شريف رمزي حسابها الشخصي إطلالة صباحية

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