تحرير 20 مخالفة متنوعة خلال حملات تموينية في قنا

واصلت مديرية التموين بـ قنا ، بالتعاون مع الأجهزة المعنية، شن حملاتها الدورية على الأسواق ومنافذ البيع لمتابعة الأسعار وجودة المنتجات المقدمة للمواطنين.

وأسفرت حملة تموينية خلال اليوم، عن تحرير ٢٠ مخالفة تموينية متنوعة بمختلف الإدارات التموينية بمحافظة قنا ، تضمنت تحرير محاضر عدم الاحتفاظ بفواتير وعدم الإعلان عن الأسعار ومنتجات منتهية الصلاحية.

وقال أحمد السيد ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بـ قنا ، إن المديرية مستمرة في شن حملات يومية على الأسواق و المحال التجارية لضبط الأسعار و منع تلاعب التجار وضبط السلع مجهولة المصدر.

وأوضح وكيل وزارة التموين بـ قنا ، بأن الحملة ضبطت ٢٩ كرتونة" كراتيه أطفال" منتهي الصلاحية، بلغ إجمالي الأكياس ١٧٤ كيس كاراتيه منتهي الصلاحية مما يؤثر علي صحة الأطفال و يعرض حياتهم للخطر .

وأضاف أنه جارٍ إرسال المحاضر إلي النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيق مع المخالفين بشأن المضبوطات المخالفة.