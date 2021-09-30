عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحرير 20 مخالفة متنوعة خلال حملات تموينية في قنا

صدى البلد

واصلت مديرية التموين بـ قنا ، بالتعاون مع الأجهزة المعنية، شن حملاتها الدورية على الأسواق ومنافذ البيع لمتابعة الأسعار وجودة المنتجات المقدمة للمواطنين.

 

وأسفرت حملة تموينية خلال اليوم، عن تحرير ٢٠ مخالفة تموينية متنوعة بمختلف الإدارات التموينية بمحافظة قنا ، تضمنت تحرير محاضر عدم الاحتفاظ بفواتير وعدم الإعلان عن الأسعار ومنتجات منتهية الصلاحية.

 

ماس كهربائي يتسبب فى اندلاع حريق فى غرفة منزل بقنا

جهود أمنية لكشف ملابسات مقتل شخص و إصابة2 بنجع المؤمنين في قنا

 

وقال أحمد السيد ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بـ قنا ، إن المديرية مستمرة في شن حملات يومية على الأسواق و المحال التجارية لضبط الأسعار و منع تلاعب التجار وضبط السلع مجهولة المصدر.

 

وأوضح وكيل وزارة التموين بـ قنا ، بأن الحملة ضبطت ٢٩ كرتونة" كراتيه أطفال" منتهي الصلاحية، بلغ إجمالي الأكياس ١٧٤ كيس كاراتيه منتهي الصلاحية مما يؤثر علي صحة الأطفال و يعرض حياتهم للخطر .

 

وأضاف أنه جارٍ إرسال المحاضر إلي النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيق مع المخالفين بشأن المضبوطات المخالفة.

قنا التموين الأسعار المنتجات الاسواق

موضوعات متعلقة

قنا تسابق الزمن لتطعيم مواطنيها ضد كورونا .. صور

الأمل فى عودة السياحة..حصير الحلف التراثي يقاوم الاندثار أمام منافسة البلاستيك والقماش ..شاهد

ترشيحاتنا

سيدة بلا قلب.. ربة منزل تنتقم من جارها بقتل طفله في أسيوط

هل يجوز للمرأة المسح على الحجاب في الوضوء.. الإفتاء تجيب

20 اختصاصا لـ المجلس الأعلى للإعلام| تعرف عليها

74سنة العمر المتوقع للبقاء علي قيد الحياة فى مصر عام 2021

اجتماع طارئ في برشلونة لحسم مصير كومان

الأكبر بالعالم | مظاهر احتفال ضخمة الليلة في "إكسبو 2020 دبي"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيئة الدواء المصرية تعلن إدراج مواد جديدة في جدول المخدرات‎‎

زوجة أحمد سعد توجه رسالة نارية لـ سمية الخشاب وريم البارودي

بن شرقي يضع شروطا غريبة للتجديد لنادي الزمالك

مدرب برتغالي كبير يقترب من خلافة موسيماني في الأهلي.. تفاصيل

الجريدة الرسمية تنشر أربعة قرارات جديدة لرئيس مجلس الوزراء

يا فرحة ما تمت.. حكاية عريس مات ليلة الحنة بالبحيرة

غزل المحلة يهنئ نادي شيريف بعد الفوز علي ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

التطبيق الجمعة.. قرار جديد من البترول بشأن فاتورة غاز المنازل لشهر أكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. أين التقت دنيا سمير غانم بالأميرة ديانا؟| قصة صورة جمعتهما معا

شكلي كبرت بجد .. كيف تحولت رضوى الشربيني من إعلامية إلى نصيرة المرأة؟

أحمد شيبة يرزق بمولودة جديدة.. ويطلق عليها هذا الاسم

بطل عروس أسطنبول .. القصة الكاملة لـ أروى جودة وممثل تركي شهير

فيديو

فيديو جراف.. الإجابة تونس.. من هي نجلاء بودن أول رئيسة وزراء عربية

فيديو جراف.. بحجم علبة.. ناسا تطلق قمرا صناعيا لمهمة جديدة.. تعرف عليه

ليتصدر اسمهم "الترند".. شائعات الانفصال تلاحق هؤلاء النجوم

لحظة انفجار نيزك في سماء الولايات المتحدة الأمريكية .. ما القصة "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: الأزمة في تركيا الدولة والسلطة

د. جيهان فرحات تكتب: تاريخ مبدعات مصر في الفن التشكيلي

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «2»

د. هشام فهمى يكتب: إنشاء وحدات ادارة محلية جديدة متكاملة الخدمات

فرج القاسمي يكتب: ناصر الذي لم يفارق بيتنا وقلوبنا حتي الأن

صباح الحكيم تكتب: أين نحن من الـ«ايكا تكنولوجي»؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

هويدا دويدار

كرماء ولكن !

محمد نوار

القاف «سيركل» وعليها نقطتين!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: عقيدة بايدين الاستراتيجية.. أفغانستان والعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ