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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يا صيف ارجوك لا تذهب.. شاهد.. تامر هجرس في أحدث ظهور

تامر هجرس
تامر هجرس

نشر الفنان تامر هجرس، صورة جديدة له عبر خاصية الاستوري على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وظهر تامر هجرس في الصورة و هو على شاطئ البحر يستمتع بقضاء آخر أيام الصيف و علق قائلا :" يا صيف ، ارجوك لا تذهب " 

 

كان الفنان تامر هجرس، شارك في دراما 2019 بمسلسل "بدل الحدوتة 3" أمام الفنانة دنيا سمير غانم.

 

وينتظر تامر هجرس، عرض فيلمه الجديد "أشباح أوروبا" قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري ويشارك في بطولته إلى جانب هيفاء وهبي كل من أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة، والفيلم يعيد هيفاء وهبي إلى السينما بعد غياب 6 سنوات منذ تقديمها فيلم "حلاوة روح".

تامر هجرس التواصل الاجتماعي صورة جديدة دراما سينما الفن

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