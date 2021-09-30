سيف تيرى مهاجم فاركو يطير للمغرب للانضمام إلى منتخب السودان.. غداً

يطير السوداني سيف تيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، غداً الجمعة، متوجهاً للمغرب عقب تلقيه استدعاء من منتخب السودان، للانضمام إلى معسكر منتخب بلاده هناك استعدادًا لخوض مواجهتي غينيا، في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم.



ويلعب منتخب السودان مباراتين أمام المنتخب الغيني يومي 6 و9 من شهر أكتوبر المقبل، ومن المقرر أن يعود سيف تيرى للقاهرة يوم 11 أكتوبر عقب انتهاء مهمته مع منتخب بلاده.



وانضم سيف تيري إلى صفوف فريق فاركو، في الأيام الماضية، لمدة 3 سنوات استعدادًا للموسم الكروي الجديد، قادمًا من صفوف نادي المريخ السوداني.



جدير بالذكر أن محمد صبحي، حارس نادي فاركو، يتواجد مع المنتخب الوطني استعدادًا لودية ليبيريا المقرر لها التاسعة مساء اليوم، الخميس.