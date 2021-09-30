خلال يوم.. الإمارات تسجل 265 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في الإمارات، اليوم الخميس، ارتفاع جديد في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

جاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة في الإمارات عن إجراء 291,055 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، سجلت الوزارة 265 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 735,992 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن حالتي وفاة مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,097 حالة.

‌‎كما رصدت الوزارة شفاء 351 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 728,546 حالة.