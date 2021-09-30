عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هاواي.. بركان كيلوا يطلق العنان لغضبه بعد أيام من كارثة لابالما.. فيديو

بركان كيلوا بولاية
بركان كيلوا بولاية هاواي الأمريكية

بعد أيام من ثوران بركان كومبري فييخا في جزيرة لابالما الإسبانية الذي حظي باهتمام العالم وأثار القلق في المناطق المحيطة به، يثور أحد أكثر البراكين نشاطا على الأرض في جزيرة "بيج أيلاند" بولاية هاواي الأمريكية.

 

وأكد مسؤولون من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، الأربعاء، أن ثورة بدأت في فوهة هاليماوماو بقمة بركان كيلوا، حسبما ذكرق قناة "سكاي نيوز".

 

أظهرت لقطات كاميرا عبر الإنترنت للفوهة نوافير من الحمم البركانية تغطي أرضية الفوهة، فيما تتصاعد سحب من الغاز البركاني في الهواء.

 

وكانت المنطقة نفسها موطنا لبحيرة حمم كبيرة في أوقات مختلفة عبر ماضي ثورات البركان.

 

لكن لحسن الحظ، حدث الثوران البركاني في منطقة خالية من المنازل، ويتم احتواؤه داخل متنزه "هاواي فولكانوز" الوطني.

 

وقال عالم هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية المسؤول عن مرصد هاواي للبراكين كين هون: "تشير كل الدلائل إلى أن الحمم البركانية ستبقى داخل فوهة البركان".

وتابع: "لا نرى أي مؤشرات على أن الحمم تتحرك إلى الجزء السفلي من منطقة الصدع الشرقي حيث يعيش الناس. حاليا كل الأنشطة متوقفة داخل المتنزه".

وتم رفع مستوى تنبيه البركان إلى "تحذير"، وتغير رمز الطيران إلى اللون الأحمر.

وفي وقت سابق من الأربعاء، قال مسؤولون إنه تم الكشف عن زيادة النشاط الزلزالي وتضخم الأرض، وفي ذلك الوقت تم رفع مستويات التأهب وفقا لذلك.

بركان لابالما هاواي الحمم اخبار العالم

موضوعات متعلقة

وزير السياحة والآثار يشارك في المؤتمر السنوي لمجلة "الأهرام الاقتصادي".. ويستعرض آخر المستجدات

وزير الري الأسبق: كلمة سامح شكري أمام مجلس الأمن إنذار للمجتمع الدولي

شكري: مصر ستتخذ إجراءات لحماية مقدرات وجودها ما لم نصل لحل.. 150 مليون مواطن في مصر والسودان يعيشون تحت التهديد.. سلوك إثيوبيا فج والملء الثاني يعرض السلم والأمن في إفريقيا للخطر

نص كلمة سامح شكري وزير الخارجية أمام مجلس الأمن بشأن سد النهضة الإثيوبي | صور

أول تعليق من راموس بعد انضمامه إلى باريس سان جيرمان

رسميا.. باريس سان جيرمان يعلن ضم سيرجيو راموس

دعاء سورة البقرة لقضاء الحوائج والرزق بالمال والبنين والخير الكثير

شروط الأضحية من الغنم و الماعز والبقر والإبل

ترشيحاتنا

مساعد رئيس الجمهورية: تكثيف الجهود لإزالة جميع التعديات.. والإسراع في التقنين للجادين

جامعة أسيوط: منع استخراج كارنيهات الطلاب الغير مطعمين بـ لقاح كورونا

مصر حذرت من الصراع المسلح..نص كلمة شكري باجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي حول ليبيا

إشادة دولية بمنظومة التأمين الصحى الشامل.. تفاصيل

مستخدم لخرائط جوجل يثير الجدل بصورة لمدخل غامض.. تفاصيل

حياة كريمة.. انطلاق القافلة الفنية التنموية لقري مركز الصف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد سفره .. حقيقة رحيل موسيمانى عن الأهلي

زوجة أحمد سعد توجه رسالة نارية لـ سمية الخشاب وريم البارودي

صرف 14 ألف جنيه عن كل سنة خدمة فعلية بحد أقصي 450 ألفاً للعاملين بالحديد والصلب

مدرب برتغالي كبير يقترب من خلافة موسيماني في الأهلي.. تفاصيل

بن شرقي يضع شروطا غريبة للتجديد لنادي الزمالك

قناة الزمالك تزف بشرى سارة لعشاق القلعة البيضاء

إصابة 7 أشخاص فى حريق محدود بأحد الترسانات البحرية بسفاجا

التطبيق الجمعة.. قرار جديد من البترول بشأن فاتورة غاز المنازل لشهر أكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. أين التقت دنيا سمير غانم بالأميرة ديانا؟| قصة صورة جمعتهما معا

شكلي كبرت بجد .. كيف تحولت رضوى الشربيني من إعلامية إلى نصيرة المرأة؟

أحمد شيبة يرزق بمولودة جديدة.. ويطلق عليها هذا الاسم

بطل عروس أسطنبول .. القصة الكاملة لـ أروى جودة وممثل تركي شهير

فيديو

وزير التعليم يوضح حالات غلق المدارس بسبب كورونا

فيديو جراف.. الإجابة تونس.. من هي نجلاء بودن أول رئيسة وزراء عربية

فيديو جراف.. بحجم علبة.. ناسا تطلق قمرا صناعيا لمهمة جديدة.. تعرف عليه

ليتصدر اسمهم "الترند".. شائعات الانفصال تلاحق هؤلاء النجوم

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: لقاح كورونا وواجب الوقت

أحمد شيخو يكتب: الأزمة في تركيا الدولة والسلطة

د. جيهان فرحات تكتب: تاريخ مبدعات مصر في الفن التشكيلي

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «2»

د. هشام فهمى يكتب: إنشاء وحدات ادارة محلية جديدة متكاملة الخدمات

فرج القاسمي يكتب: ناصر الذي لم يفارق بيتنا وقلوبنا حتي الأن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

هويدا دويدار

كرماء ولكن !

محمد نوار

القاف «سيركل» وعليها نقطتين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ