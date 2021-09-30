هاواي.. بركان كيلوا يطلق العنان لغضبه بعد أيام من كارثة لابالما.. فيديو

بعد أيام من ثوران بركان كومبري فييخا في جزيرة لابالما الإسبانية الذي حظي باهتمام العالم وأثار القلق في المناطق المحيطة به، يثور أحد أكثر البراكين نشاطا على الأرض في جزيرة "بيج أيلاند" بولاية هاواي الأمريكية.

وأكد مسؤولون من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، الأربعاء، أن ثورة بدأت في فوهة هاليماوماو بقمة بركان كيلوا، حسبما ذكرق قناة "سكاي نيوز".

أظهرت لقطات كاميرا عبر الإنترنت للفوهة نوافير من الحمم البركانية تغطي أرضية الفوهة، فيما تتصاعد سحب من الغاز البركاني في الهواء.

وكانت المنطقة نفسها موطنا لبحيرة حمم كبيرة في أوقات مختلفة عبر ماضي ثورات البركان.

لكن لحسن الحظ، حدث الثوران البركاني في منطقة خالية من المنازل، ويتم احتواؤه داخل متنزه "هاواي فولكانوز" الوطني.

وقال عالم هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية المسؤول عن مرصد هاواي للبراكين كين هون: "تشير كل الدلائل إلى أن الحمم البركانية ستبقى داخل فوهة البركان".

وتابع: "لا نرى أي مؤشرات على أن الحمم تتحرك إلى الجزء السفلي من منطقة الصدع الشرقي حيث يعيش الناس. حاليا كل الأنشطة متوقفة داخل المتنزه".

وتم رفع مستوى تنبيه البركان إلى "تحذير"، وتغير رمز الطيران إلى اللون الأحمر.

وفي وقت سابق من الأربعاء، قال مسؤولون إنه تم الكشف عن زيادة النشاط الزلزالي وتضخم الأرض، وفي ذلك الوقت تم رفع مستويات التأهب وفقا لذلك.