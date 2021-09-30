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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بوردة حمراء.. ريهام أيمن تخطف إعجاب متابعيها على إنستجرام

صدى البلد

نشرت الفنانة ريهام أيمن، صورا جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وظهرت ريهام أيمن في الصور بإطلالة جذابة وهي تمسك في إحدى يديها وردة حمراء مما أثار إعجاب متابعيها.

 

وكانت ريهام أيمن، أعلنت تعافيها من فيروس كورونا، بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا عبر خاصية إستوري على حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

 

وكتبت ريهام أيمن: "الحمد لله على كل شيء إيجابي كورونا إن شاء الله خير.. ادعولي".

 

واحتفلت أيضا ريهام أيمن، بتعافي زوجها الفنان شريف رمزي من الإصابة بفيروس كورونا ، بعد إعلانه سلبية مسحته الأخيرة.


ونشرت ريهام أيمن، مجموعة من الصور لها مع زوجها بعد شفائه وعلقت عليها قائلة: "يمكنني حضنه مرة أخرى".

ريهام ايمن التواصل الاجتماعي إطلالة جذابة شريف رمزي اجتماع فيروس كورونا انستجرام

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